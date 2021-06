Biden ne prévoit pas de se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo

28/06/2021 à 20:57 CEST

.

Le président des États-Unis, Joe Biden, n’assistera pas aux JO de Tokyo, car il considère qu’en cette période de pandémie vous devez continuer à ne voyager que “l’essentiel”.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé dans sa conférence de presse quotidienne à Washington que Biden n’avait pas l’intention de se rendre dans la capitale du Japon pour le grand événement sportif de l’année.

“Le président n’a pas l’intention d’y assister, mais il soutiendra certainement les athlètes (américains) car il est, comme moi, obsédé par les Jeux olympiques”, a déclaré Psaki en réponse à la question d’un journaliste japonais si Biden prévoyait d’aller à Tokyo.

Psaki a justifié l’absence de Biden car, comme il l’a expliqué, le gouvernement suit les directives fixées par les autorités sanitaires Il appelle également les Américains à suivre, et ces directives recommandent de ne voyager que “l’essentiel”.

Dans tous les cas, il a souligné qu’il y aura une délégation américaine comme celles qui l’ont été historiquement.

Le journal japonais Yomiuri Shimbun a assuré ce dimanche qu’il est probable que la première dame des Etats-Unis, Jill Biden, se rende à Tokyo et assiste à la cérémonie d’ouverture des Jeux le 23 juillet, mais la Maison Blanche n’a pas encore confirmé que extrême.

Le Japon a décidé jeudi dernier de lever l’état d’urgence du covid-19 dans la quasi-totalité du pays le 21 juin, mais maintiendra certaines restrictions à Tokyo et d’autres domaines pour éviter un rebond à un peu plus d’un mois avant les Jeux olympiques.

Plus tôt ce mois-ci, on a appris que le gouvernement japonais étudiait l’extension de la limite des dignitaires étrangers aux Jeux Olympiques, qui était initialement limitée à douze personnes par délégation, y compris les chefs d’État et les hauts dirigeants. Elle envisageait de passer à 18 et même jusqu’à 40 si nécessaire.