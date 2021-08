Biden n’est pas Trump. C’est une catastrophe à part entière. 10z viral

Drew Angerer/.

Joe Biden était le parfait candidat présidentiel.

Il est probable qu’aucun autre candidat démocrate plausible n’aurait vaincu Donald Trump en 2020. Le comportement amical et décent de Biden contrastait parfaitement avec l’image maligne et vulgaire de Trump, ce qui rendait presque impossible pour Trump de le diaboliser comme il l’a fait avec Hillary Clinton. Si l’impudeur était la superpuissance de Trump, celle de Biden était tout à fait sympathique. De même, le fidèle numéro deux d’Obama – qui était trop vieux et déconnecté pour être au courant, et encore moins pour craquer, “a réveillé” Twitter – a été le seul à pouvoir enfiler l’aiguille en apaisant la gauche de son parti tout en rassemblant une “coalition Biden”. » des hommes blancs. Enfin, et aussi macabre que cela puisse paraître, nommez n’importe quel candidat qui aurait davantage profité d’une pandémie qui l’a obligé à faire campagne depuis son sous-sol. En bref, Biden était parfaitement choisi pour vaincre Trump au cours de l’année étrange qu’était 2020 – et même alors, l’élection était encore trop proche pour être confortable.

Mais être le bon candidat pour battre Trump n’a pas fait de Biden le bon candidat pour devenir président. Si ce n’était pas déjà clair, c’est maintenant. Les espoirs et les rêves d’une présidence Biden qui refaçonnerait l’Amérique commencent à s’effondrer. Les discussions sur le fait d’être le prochain FDR semblent maintenant naïves et orgueilleuses. En effet, mes avertissements concernant le fait d’aspirer à devenir LBJ semblent soudainement étrangement prophétiques (faites attention à ce que vous souhaitez). La folie diabolique de Trump a poussé de nombreuses personnes à espérer que Biden serait un sauveur de «Jésus rencontre JFK», par opposition à une relation de rebond prévisible.

J’ai eu beaucoup de chagrin pour avoir dit que je ne pouvais voter pour aucun des deux hommes en 2020, mais ce qui se passe en Afghanistan en ce moment montre pourquoi le jugement des deux hommes les a disqualifiés. Biden s’est ridiculement trompé sur toutes les grandes décisions de politique étrangère depuis des décennies, alors pourquoi nous attendrions-nous à ce qu’il réussisse? Lorsque vous considérez ses nombreuses gaffes précédentes (“vous ne pouvez pas aller dans un 7-Eleven ou un Dunkin ‘Donuts à moins d’avoir un léger accent indien”) et ses erreurs (“Levez-vous, Chuck!”), Biden était un Trump plus inoffensif avant Trump l’a surpassé. Ce qui se passe maintenant est ce à quoi nous aurions dû nous attendre. Tout comme les talibans font des choses talibanes, c’est Biden étant Biden. C’est ce à quoi nous aurions pu nous attendre si Trump n’avait pas brûlé tous nos récepteurs d’indignation et déplacé la fenêtre d’un comportement acceptable.

La reddition de Joe Biden est un désastre laid et inutile

Lundi, Biden a fait une pause dans ses vacances à Camp David pour prononcer un discours à la Maison Blanche qui a à peine reconnu la catastrophe qui se déroulait sur sa montre et en direct sur nos écrans. Au lieu de cela, il a blâmé son prédécesseur en déclarant : « Le choix que j’ai dû faire en tant que président était soit de donner suite à la [Trump] un accord pour retirer nos forces, ou aggraver le conflit et renvoyer des milliers de soldats américains supplémentaires au combat et plonger dans la troisième décennie de conflit. » Il a également blâmé « les dirigeants politiques afghans (qui) ont abandonné et ont fui le pays » – et une armée afghane qui ne se battrait pas pour la sienne. C’était une tentative transparente de changer le sujet de la retraite maladroite et humiliante de Biden à la question de savoir si nous devrions être en Afghanistan en premier lieu.

Biden n’est pas Trump, mais comme Trump, il a pris une décision imprudente qui a ignoré les conseils des chefs militaires, puis a prononcé un discours qui a fait preuve de belligérance et d’entêtement tout en insistant sur le fait que les Américains devraient le croire, au lieu de leurs yeux menteurs. Biden a juré qu’il n’autoriserait pas un autre Saigon sous sa garde, et maintenant cela se produit même si vous ne le sauriez jamais en écoutant son discours lundi avant de partir pour retourner à Camp David sans répondre aux questions.

Defiant Biden double le retrait de l’Afghanistan : “Je suis totalement derrière ma décision”

C’est incroyable à quelle vitesse les aspirations de Biden semblent s’effondrer. Avec l’adoption du projet de loi sur les infrastructures au Sénat il y a moins d’une semaine, l’optimisme régnait. Mais “l’été chaud de Joe” est déjà un gâchis, et l’hiver arrive. Même si, après 20 ans, le public américain est indifférent au sort de l’Afghanistan (ou le sera d’ici 2024), j’ai documenté des problèmes imminents comme l’inflation, les crimes violents et une frontière incontrôlable. problèmes que Biden a initialement rejetés comme « transitoires » ou « cycliques ». Il y avait aussi ses remarques « Indépendance vis-à-vis de COVID-19 » qui, avec la montée de la variante Delta, ressemblent à une déclaration « Mission accomplie » extrêmement prématurée.

Jusqu’à présent, le public et les médias ont largement laissé passer Biden sur tout cela. Comme je l’ai noté il y a quelques semaines, Biden a esquivé la question d’un journaliste sur l’Afghanistan, en disant: “Je veux parler de choses heureuses, mec.” Mais la chute de Kaboul peut être le point où les Américains regardent ce vieil homme bienveillant qui, en substance, n’arrête pas de dire : « Faites-moi confiance. Tout va s’arranger », et a cessé de le croire. Après ça, il n’y a plus de retour en arrière.

Pour l’instant, Biden risque de s’enliser dans le COVID-19 et l’Afghanistan. La chose étonnante est que Trump est en grande partie à blâmer pour les deux. Il est possible que les problèmes que Trump a aidé à créer s’épanouissent sous Biden, créant une logique ironique pour démarrer Biden et élire Trump. Ce serait une boucle de rétroaction vraiment bizarre, mais le public accuse le gars de service à l’époque.

Si aller de Trump à Biden était sorti de la poêle à frire dans le feu, imaginez la folie d’un pays allant de Trump à Biden puis de nouveau à Trump. Cela pourrait arriver, en grande partie à cause des caprices inhérents à notre processus de nomination et au système bipartite. Ce n’est vraiment pas une façon de gérer un chemin de fer, encore moins un pays.

Ces deux septuagénaires très imparfaits sont-ils vraiment aussi bons que possible? Attendre. Ne réponds pas à ça.

