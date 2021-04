Biden news: L’attaché de presse répond à une question sur le «rôle de Biden dans le racisme systémique» aux États-Unis | Monde | Nouvelles

S’adressant à des journalistes mercredi de la Maison Blanche, un journaliste a demandé à Mme Psaki si le président reconnaîtrait certaines des actions qu’il avait prises en tant que sénateur. Le journaliste du New York Post, Steven Nelson, a demandé: «Dans quelle mesure le président Biden reconnaît-il son propre rôle dans le racisme systémique et comment cela informe-t-il ses positions politiques actuelles?»

Il a ajouté que M. Biden était «un architecte de plusieurs lois fédérales dans les années 80 et 90 qui ont emprisonné de manière disproportionnée des Noirs et contribué à ce que beaucoup de gens considèrent comme du racisme systémique».

Mme Psaki a décidé de ne pas commenter les actions passées de M. Biden en tant que sénateur.

Elle a déclaré: «L’un des principaux objectifs du président est de lutter contre l’injustice raciale dans ce pays, non seulement par sa rhétorique, mais par ses actions.

«Et ce à quoi tout le monde devrait se tourner, c’est son plaidoyer en faveur de l’adoption de la George Floyd Justice in Policing Act, pour la nomination de dirigeants au ministère de la Justice pour s’attaquer à des politiques dépassées depuis longtemps.

«Et de demander à son équipe de direction ici à la Maison Blanche de donner la priorité à ces questions dans sa présidence, qui est d’actualité et d’aujourd’hui et non d’il y a 30 ans.»

Le journaliste a essayé de pousser Mme Psaki pour une réponse à sa question et a dit: “Pensez-vous qu’il est important pour lui d’accepter sa propre culpabilité …”

Mme Psaki a ensuite interrompu le journaliste et a répondu: “Je pense avoir répondu à votre question.”

Mardi, un jury a conclu que l’ancien policier Derek Chauvin était coupable des trois chefs d’accusation dans le meurtre de George Floyd l’année dernière.

L’action a envoyé certaines personnes en prison à vie pour trafic de marijuana.

Dans une interview pendant la campagne présidentielle de M. Biden, le professeur de Harvard d’alors, Cornel West, a déclaré que l’actuel président “va devoir assumer ses responsabilités et reconnaître la contribution qu’il a apportée à quelque chose qui n’était pas une force pour le bien”.

M. West a ajouté: «Quand il dit que cela n’a pas contribué à l’incarcération de masse, je lui dis qu’il doit se débarrasser de sa pipe à crack symbolique.»