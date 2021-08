Biden news: le président dans les cordes avec les talibans pressenti pour prendre le relais dans 90 jours | Monde | Nouvelles

in

Pendant ce temps, le député conservateur Tobias Ellwood a supplié le Premier ministre britannique Boris Johnson de rallier des alliés pour intervenir afin d’empêcher une prise de contrôle complète par le groupe islamiste radical. La vitesse de l’avancée des talibans – ils ont capturé huit capitales provinciales en moins d’une semaine et menacent d’en prendre au moins trois autres – a suscité de nombreuses récriminations contre la décision de M. Biden de retirer les troupes américaines et de laisser le gouvernement afghan se battre seul.

Le président Biden a déclaré mardi qu’il ne regrettait pas sa décision de se retirer et a exhorté les dirigeants afghans à se battre pour leur patrie.

A Washington, un responsable américain de la défense a cité mercredi les services de renseignement américains affirmant que les talibans pourraient isoler Kaboul en 30 jours et peut-être en prendre le contrôle dans les 90 jours, suite à leurs récents gains rapides.

Il a souligné: “Mais ce n’est pas gagné d’avance.”

Les forces de sécurité afghanes pourraient inverser la tendance en opposant plus de résistance, a-t-il insisté.

Plus tôt cette semaine, M. Ellwood a tweeté : « Il n’est pas trop tard pour qu’une coalition reste pour éviter une guerre civile.

« Mais ce devrait être le Premier ministre qui appelle les alliés et le ministre des Affaires étrangères rassemblant les nations au Conseil de sécurité de l’ONU.

Les combats ont été intenses dans la ville de Kandahar, a déclaré plus tôt un médecin basé dans la province du sud. L’hôpital de la ville avait reçu des dizaines de corps de membres des forces armées et quelques blessés talibans.

Les talibans ont déclaré avoir capturé la prison provinciale de Kandahar, la ville de Ghazni, à 150 km au sud-ouest de Kaboul, et les aéroports situés à l’extérieur des villes de Kunduz et Sheberghan au nord et Farah à l’ouest, coupant les routes d’approvisionnement des forces gouvernementales.

La ville de Faizabad, dans la province du Badakhshan (nord-est), est devenue mercredi la huitième capitale provinciale à être saisie par les talibans.

Le président Ashraf Ghani s’est rendu à Mazar-i-Sharif pour rallier d’anciens seigneurs de la guerre à la défense de la plus grande ville du nord alors que les forces taliban se rapprochaient.

Toutes les portes d’entrée de Kaboul, qui se trouve dans une plaine entourée de montagnes, étaient étouffées par des civils fuyant la violence, a déclaré une source de sécurité occidentale, ajoutant qu’il y avait un risque que des combattants talibans se trouvent parmi eux.

Il a ajouté : “La crainte est que des kamikazes entrent dans les quartiers diplomatiques pour effrayer, attaquer et s’assurer que tout le monde parte le plus tôt possible.”

Une nouvelle génération d’Afghans, devenue majeure depuis 2001, craint que les progrès réalisés dans des domaines tels que les droits des femmes et la liberté des médias ne soient perdus.

Les Nations Unies ont déclaré que plus de 1 000 civils avaient été tués le mois dernier.

Pendant ce temps, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que depuis le 1er août, 4 042 blessés avaient été soignés dans 15 établissements de santé.