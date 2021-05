Biden nie l’augmentation des prestations de chômage, ce qui a contribué au retard du nombre d’emplois ⋆ .

Le président Joe Biden prononce une allocution sur l’état des vaccinations contre les coronavirus depuis la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le 4 mai 2021 (Crédit: Jonathan Ernst / .)

Le président Biden a nié que l’amélioration des prestations de chômage fédérales ait contribué à un rapport décevant sur l’emploi en avril, lors d’une conférence de presse vendredi.

Le rapport sur l’emploi d’avril a montré une augmentation de 266 000 emplois, soit environ 800 000 emplois en deçà des prévisions des économistes. Alors que les républicains ont cité des prestations de chômage fédérales améliorées comme contribuant à la réticence des travailleurs à pourvoir les millions de postes vacants, Biden a nié que ce soit le cas.

«Non, rien de mesurable», a déclaré Biden à la question de savoir si les allocations de chômage avaient contribué au ralentissement. Le projet de loi sur le soulagement des coronavirus des démocrates adopté en février comprend 300 $ d’allocations de chômage fédérales améliorées, qui peuvent être réclamées jusqu’au 6 septembre.

“Le rapport d’aujourd’hui ne fait que souligner à mon avis à quel point les actions que nous entreprenons sont vitales”, a déclaré Biden aux journalistes. «Nos actions commencent à fonctionner, mais la montée est raide et nous avons encore un long chemin à parcourir.»

Biden a ajouté: «Je sais que certains employeurs ont du mal à pourvoir des emplois, mais ce que ce rapport montre, c’est qu’il y a un problème beaucoup plus important… c’est que notre économie a toujours 8 millions d’emplois de moins que lorsque cette pandémie a commencé. Les données montrent que plus de travailleurs recherchent un emploi et que beaucoup ne peuvent pas le trouver.

Le plan de sauvetage américain, la loi de secours des démocrates sur le coronavirus de 1,9 billion de dollars, «fonctionne», a déclaré Biden. La Maison Blanche pense que le rapport sur l’emploi met l’accent sur la nécessité d’allocations de chômage, a déclaré un haut responsable de l’administration au Washington Post.

Cependant, le sénateur Ben Sasse (R., Neb.) A critiqué la législation sur ses prestations de chômage prolongées.

«Nous devons être clairs sur l’échec de la politique à l’œuvre ici: il y a 7 400 000 emplois ouverts aux États-Unis – mais moins de 3 000 000 ont trouvé du travail le mois dernier», a déclaré Sasse dans un communiqué. “Pourquoi? Cette tragédie est ce qui se produit lorsque Washington sait tout décider de se faire passer pour généreux en payant plus pour le chômage que pour le travail. »

Alors que les économistes ont suggéré que le mois d’avril pourrait voir une augmentation de 700 000 à 1 000 000 emplois, l’estimation s’est avérée être la plus importante ratée depuis au moins 1998. Les États-Unis ont rétabli 63% des emplois perdus depuis que la pandémie a provoqué des fermetures majeures en mars 2020, un écart 8,3 millions d’emplois depuis avant la pandémie.

Le secrétaire au Travail de Biden, Marty Walsh, a suggéré vendredi que la poursuite des fermetures d’écoles avait probablement contribué au rapport médiocre sur les emplois.

Le secrétaire au Travail de Biden, Marty Walsh, admet que les écoles fermées empêchent les gens de retourner au travail pic.twitter.com/MMdSAZT8l4 – RNC Research (@RNCResearch) 7 mai 2021

L’ancien conseiller économique d’Obama, Austan Goolsbee, a exprimé un sentiment similaire lors d’un entretien vendredi, affirmant que les femmes se sont particulièrement mal comportées sur le marché du travail ces derniers mois parce qu’elles sont obligées de s’occuper de leurs enfants à la maison.

L’ancien conseiller économique d’Obama Austan Goolsbee sur le rapport sur l’emploi d’avril: «Les femmes ont subi une perte nette d’emploi» parce que «les écoles sont restées fermées». Pic.twitter.com/8cdyAwEYoS – Tommy Pigott (@TCPigott) 7 mai 2021

Les syndicats d’enseignants, en particulier ceux des grandes villes côtières, ont refusé de retourner dans les salles de classe à plein temps, poussant plutôt pour un modèle hybride qui oblige les étudiants à apprendre à distance pendant une partie de la semaine. La Maison Blanche s’est montrée réticente à critiquer les syndicats, qui sont une source majeure de dons et de votes démocrates.

Envoyez un conseil à l’équipe des nouvelles de NR.

Zachary Evans est un rédacteur de nouvelles pour National Review Online. Il est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.