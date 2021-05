Biden n’interdira pas les hamburgers. Mais son plan climatique doit réparer notre système de viande.

Le président Joe Biden a un plan lutter contre le changement climatique. Son principal programme d’infrastructure, le plan américain pour l’emploi, est principalement un plan pour y parvenir. C’est exhaustif – le résumé à lui seul compte 12 000 mots – et c’est encourageant. Mais dans tous ces mots, il manque quelque chose de crucial.

Nulle part la «viande» n’est mentionnée. De même, «l’agriculture animale» apparaît exactement zéro fois.

Si Biden veut vraiment éviter une catastrophe climatique, notre système de viande n’est pas quelque chose qu’il peut se permettre d’ignorer. Au moins 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de l’élevage. C’est en grande partie parce que les animaux ruminants comme les vaches émettent beaucoup de méthane, et la production d’aliments nécessite l’utilisation d’énergie et le défrichage des forêts qui autrement emprisonneraient le carbone.

Les États-Unis jouent un rôle démesuré dans tout cela.

«Si l’agriculture américaine était son propre pays, elle serait le 14e plus grand émetteur au monde», a déclaré Richard Waite, associé principal de recherche au World Resources Institute, une organisation de recherche environnementale. «Nous ne pouvons pas arriver là où nous devons être en matière de climat si nous n’abordons pas également notre système agricole.»

Réparer notre système de viande est également essentiel pour prévenir de futures pandémies, un autre objectif du plan américain pour l’emploi de Biden. Les fermes industrielles, les immenses installations industrialisées qui fournissent 99% de la viande américaine, surpeuplent les animaux par milliers dans des conditions insalubres qui paralysent leur système immunitaire et les rendent vulnérables aux maladies – ce qui pourrait trop facilement déclencher la prochaine pandémie.

Bien que l’administration Biden ait annoncé une vague nouvelle initiative «pour accélérer l’innovation agricole mondiale par une recherche et un développement accrus», elle a jusqu’à présent négligé de s’attaquer aux problèmes de l’élevage industriel.

Et il y a probablement une raison politique à cela. Manger de la viande est devenu pris au piège dans les guerres culturelles du pays. Une fausse rumeur alimentée par les tabloïds selon laquelle Biden cherchait à interdire les hamburgers a récemment provoqué une réaction apoplectique parmi les républicains. Imaginez le retour de bâton si Biden prônait réellement la réduction des subventions à l’industrie de la viande, obligeant les fermes industrielles à déclarer et à réduire les émissions, ou à éliminer complètement les fermes industrielles.

«Je pense que ces types d’options politiques sont moins viables en cette ère de viande-comme-culture-objet de guerre», a déclaré Alex Smith, analyste au Breakthrough Institute, un centre de recherche environnementale basé en Californie. Ce qu’il soupçonne pourrait fonctionner, c’est «plus de carottes et moins de bâton».

Même si l’administration Biden devrait mener les batailles difficiles, elle devrait également pousser fortement les investissements dans la R-D dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, qui peuvent mettre le système alimentaire sur une voie durable. Une telle poussée rencontrerait sans doute moins de résistance.

Il y a un parallèle clair ici avec la montée de la technologie verte. Dans la lutte contre la crise climatique, l’innovation lancée par le gouvernement a joué un rôle essentiel, conduisant à un boom de la technologie solaire et des batteries et des voitures électriques. Biden a maintenant une opportunité similaire d’accélérer la technologie alimentaire et agricole – et cela coûterait relativement peu, du moins par rapport à l’échelle de son programme plus large.

Un programme de R&D visant à intensifier la recherche sur les aliments à base de plantes et à explorer des améliorations dans la façon dont nous cultivons des plantes et des animaux ne résoudra pas le changement climatique à lui seul. Mais cela devrait faire partie d’un combat à plusieurs fronts contre la crise déterminante de notre temps.

Il est temps d’investir dans la R&D pour la viande sans viande

Depuis des décennies, le gouvernement américain injecte de l’argent dans l’industrie de la viande. Ce financement a effectivement fait de l’industrie ce qu’elle est maintenant. Par exemple, prenez le programme «Poulet de demain», qui visait à élever des poulets qui grandiraient plus vite et auraient de plus grosses poitrines. Il a été organisé par le ministère de l’Agriculture dans les années 1940 et a conduit au développement du poulet de chair contemporain, le genre que beaucoup de gens mangent aujourd’hui.

Maintenant, certains soutiennent que le gouvernement devrait faire la même chose – mais pour l’industrie de la viande sans viande.

Des entreprises comme Beyond Meat et Impossible Foods ont inauguré une nouvelle génération de viandes végétales. Ils n’ont pas exactement le goût de la vraie viande, mais ils sont assez proches. Pendant ce temps, d’autres entreprises travaillent au développement de la viande de laboratoire ou «à base de cellules». Nous pouvons nous attendre à ce que cela ait exactement le même goût que la vraie chose car il est issu de vraies cellules animales. L’inconvénient est qu’il est encore astronomiquement coûteux à produire.

L’administration Biden pourrait aider à accélérer la technologie alternative de la viande en investissant dans la R&D. À l’heure actuelle, les investisseurs privés ne veulent peut-être pas prendre le risque financier de rechercher de nouvelles technologies vraiment innovantes, ce qui pourrait prendre des années à payer – mais une grande injection de liquidités publiques pourrait donner l’impression que le domaine est davantage une valeur sûre.

«La motivation pour une véritable innovation technologique dans cet espace peut ne pas exister pour les investisseurs privés de la même manière qu’elle pourrait exister pour l’investissement public», a déclaré Smith, ajoutant que le secteur a besoin de nouvelles technologies en raison du processus industriel que Impossible Foods et Beyond Meat actuellement l’utilisation est très énergivore et coûteuse. Ce coût se répercute sur les consommateurs, qui trouvent que la viande sans viande dans les épiceries est toujours plus chère que la viande ordinaire.

Un financement public pourrait inciter les chercheurs à trouver des moyens moins énergivores et moins coûteux de fabriquer de la viande sans viande. Cela pourrait également les aider à trouver comment améliorer le goût et la texture en identifiant de meilleurs ingrédients.

La plupart des recherches sur les viandes alternatives sont actuellement effectuées par des startups qui gardent leurs découvertes privées, car une grande partie de la valeur d’une startup peut résider dans la propriété intellectuelle qu’elle détient. Mais Biden pourrait diriger le financement public de la R&D vers des universitaires qui généreraient beaucoup de recherche en libre accès, ce qui profiterait ensuite à tout le monde sur le terrain, des startups aux entreprises de viande établies cherchant à se lancer dans le jeu de la viande de remplacement.

Cela n’exigerait pas beaucoup d’argent de l’administration Biden. Le Good Food Institute, une organisation à but non lucratif qui promeut des alternatives à la viande, affirme que le fait de consacrer 2 milliards de dollars à la R&D permettrait au domaine de faire de grands progrès. Comparé à d’autres dépenses gouvernementales (le plan d’infrastructure de Biden s’élève à 2 billions de dollars), c’est assez bon marché.

Nous savons par expérience que les dépenses gouvernementales intelligentes sont essentielles pour faire avancer l’Amérique dans une direction plus respectueuse du climat. Sur le plan énergétique, cela a déjà permis de réduire considérablement le coût des panneaux solaires. Il peut – et devrait – également aider sur le front alimentaire.

«Ce que nous voulons, c’est l’équivalent de la DARPA mais pour l’agriculture»

Aussi génial que cela puisse être de rendre la viande sans viande moins chère, plus savoureuse et plus populaire, elle ne remplacera pas complètement la vraie viande de sitôt. Il est donc logique de réfléchir également aux moyens d’améliorer l’élevage conventionnel.

Ici aussi, un soutien accru à la R&D pourrait être utile. Il y a des innovations technologiques potentiellement prometteuses que nous manquons parce qu’elles sont sous-étudiées. L’annonce récente par l’administration Biden d’une nouvelle initiative «pour accélérer l’innovation agricole mondiale par une recherche et un développement accrus» est vague, et les experts souhaiteraient plus de clarté sur les objectifs de l’initiative.

«Il y a un tas de choses qui, à notre avis, pourraient réduire les émissions et augmenter la production en même temps – comme, par exemple, peut-être les algues rouges», a déclaré Tim Searchinger, chercheur principal au World Resources Institute. Il faisait référence à la possibilité que nourrir les vaches avec un type particulier d’algues pourrait réduire leurs émissions de méthane (bien qu’il reconnaisse qu’il y a du scepticisme sur ce front et que davantage de données sont nécessaires).

«La première chose que vous feriez si vous étiez sérieux à ce sujet, c’est que vous auriez 100 tests à grande échelle en cours à travers le pays pendant deux ans», a déclaré Searchinger. «Au lieu de cela, nous avons un gars vraiment sympa à l’Université de Californie à Davis qui dirige un petit projet de recherche après l’autre. Nous ne devrions pas dépendre d’un seul gars dans une université! »

Il a fait une comparaison avec la DARPA, l’agence de recherche avancée du ministère de la Défense, qui reçoit chaque année des milliards de dollars à consacrer à la R&D pour les technologies émergentes. (Les recherches de la DARPA ont contribué à l’invention de l’Internet, parmi de nombreuses autres innovations.) «Ce que nous voulons, c’est l’équivalent de la DARPA, mais pour l’agriculture.»

Smith a fait écho à ce souhait et a fait valoir qu’il serait parfaitement politiquement viable pour Biden d’incorporer davantage de financement de la R&D agricole dans une législation à venir telle que le prochain Farm Bill.

Chloë Waterman, responsable de programme au sein de l’organisation environnementale Friends of the Earth, a convenu que les États-Unis devaient considérablement renforcer leur R&D agricole. Mais elle a noté que nous n’avons pas seulement besoin d’un nouveau savoir-faire technologique – nous avons également besoin d’une recherche économique sur la manière d’effectuer une «transition juste» vers une agriculture plus respectueuse du climat.

«Je voudrais que la recherche sur l’agriculture animale soit orientée vers le« comment »», dit-elle. «Comment pouvons-nous réussir à faire évoluer les agriculteurs engagés dans l’agriculture industrielle vers différents types d’agriculture? Quels sont les meilleurs ajustements? Quelles seront les alternatives les plus viables sur le plan économique pour leur transition? »

Waterman a ajouté qu’il y avait également des changements utiles que l’administration Biden pouvait apporter immédiatement, comme diriger une plus grande partie du budget de l’USDA Foods pour acheter des aliments à base de plantes pour les écoles (à l’heure actuelle, une grande partie est consacrée à l’achat de viande et de produits laitiers). «Je pense qu’il y a une énorme opportunité manquée de tirer parti de l’approvisionnement alimentaire du gouvernement», a-t-elle déclaré, ajoutant que donner des contrats à des entreprises végétales enverrait un message aux investisseurs selon lequel il existe un marché fiable pour ce type d’aliments.

Mais elle est sceptique sur le fait que compter sur les carottes plutôt que sur les bâtons peut aider les États-Unis à réparer leur système alimentaire à la vitesse exigée par l’urgence climatique – ce qui témoigne de l’idée plus large que la lutte contre le changement climatique devra être une bataille sur plusieurs fronts. Politiquement impopulaire ou non, a-t-elle soutenu, l’administration Biden doit réglementer l’industrie de la viande – en l’obligeant à déclarer et à réduire les émissions, pour commencer – plutôt que de compter sur elle pour apporter des changements volontaires à mesure que de nouvelles technologies ou de nouveaux contrats deviennent disponibles.

“C’est la présidence déterminante de savoir si nous pouvons repousser les pires impacts du changement climatique, donc nous ne pouvons pas nous permettre de travailler sur les bords”, a-t-elle déclaré. «Nous devons dire:” C’est une industrie qui alimente le changement climatique, et nous devons nous en éloigner. ” À moins que nous ne mordions vraiment cette balle, nous n’allons pas réussir.