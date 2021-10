Biden nomme Jessica Rosenworcel comme première femme présidente de la FCC

Le président Joe Biden a annoncé son intention de nommer Jessica Rosenworcel au poste de présidente officielle de la FCC. Cela survient moins d’un an après avoir été nommé président par intérim tandis que Biden cherchait à pourvoir le poste vacant restant de la FCC.

Rosenworcel est un ardent défenseur de la neutralité du net et de l’accessibilité et du prix du haut débit. En conséquence, la FCC s’est davantage concentrée sur cela depuis qu’elle est présidente par intérim, mettant en œuvre des initiatives telles que le programme Emergency Broadband Benefits et demandant directement aux consommateurs de détailler la disponibilité et la qualité de leurs services à large bande.

De plus, Biden a nommé Gigi B. Sohn comme deuxième commissaire démocrate de la FCC, un siège vacant depuis que Rosenworcel a été nommé président par intérim. Sohn est « l’un des principaux défenseurs publics du pays pour des réseaux de communication ouverts, abordables et démocratiques » et a travaillé pendant plus de 30 ans pour faire pression pour de meilleures politiques autour du haut débit américain.

C’est l’honneur d’une vie d’être nommé président de FAC. Merci @POTUS, ma famille, mes mentors. Je ne serais pas ici sans ceux qui sont venus avant et ont ouvert la voie. Au plaisir de travailler avec @gigibsohn et @abdavidson afin que les communications modernes soient accessibles à tous. – Jessica Rosenworcel (@JRosenworcel) 26 octobre 2021

Si Rosenworcel et Sohn sont confirmés, cela donnera au parti démocrate la majorité au FCC, permettant aux réglementations de passer plus facilement en faveur de l’agenda de Biden. Cela pourrait être la première étape importante vers le rétablissement de la neutralité du net, qui a été abrogée en 2017 sous l’administration Trump et quelque chose que les démocrates pousseraient sans aucun doute après sa nomination.

Sa nomination suivrait également la nouvelle présidente de la FTC, Lina Khan, qui a également été un ardent défenseur de la réglementation des Big Tech et de s’assurer que des entreprises comme Google, Amazon et d’autres se livrent une concurrence équitable. Cela inclut des initiatives visant à protéger les données des consommateurs et à dynamiser le mouvement du droit à la réparation.

Cela dit, les deux candidats de la FCC doivent encore être confirmés par le Sénat, ce qui, espérons-le, se produira avant la fin de l’année. Pourtant, leur nomination signale un changement majeur dans l’industrie de la technologie que les grandes technologies et les FAI tenteront sans aucun doute de repousser.

