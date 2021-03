Biden nomme l’ancien sénateur Bill Nelson en tant qu’administrateur de la NASA – .

HISTOIRE ÉCRITE POUR LES ACTUALITÉS DE CBS ET UTILISÉE AVEC AUTORISATION

L’ancien sénateur démocrate Bill Nelson, un défenseur de l’espace de longue date dont le district comprenait le Kennedy Space Center et qui a volé à bord de la navette Columbia en 1986 en tant qu’observateur du Congrès, est le choix du président Biden pour devenir le prochain administrateur de la NASA, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

S’il est confirmé, il succédera à Jim Bridenstine, qui a servi sous l’administration Trump et a été largement salué pour ses efforts inlassables pour promouvoir le programme Artemis Moon de l’agence, visant à ramener les astronautes sur la surface lunaire plus tard cette décennie, et les initiatives commerciales destinées à encourager le développement spatial du secteur privé.

Nelson semble bénéficier d’un soutien bipartisan.

« Il n’y a pas eu de plus grand champion, non seulement pour l’industrie spatiale de la Floride, mais pour le programme spatial dans son ensemble que Bill », a déclaré le sénateur Marco Rubio, de R-Florida, dans un communiqué. «Sa nomination me donne la certitude que l’administration Biden comprend enfin l’importance du programme Artemis et la nécessité de gagner la course à l’espace du XXIe siècle.»

Bridenstine a également offert un soutien solide, même si Nelson s’est initialement opposé à la nomination du républicain de l’Oklahoma.

«Bill Nelson est un excellent choix pour l’administrateur de la NASA», a déclaré Bridenstine. «Il a le poids politique nécessaire pour travailler avec le Bureau de la gestion et du budget du président Biden, le Conseil de sécurité nationale, le Bureau de la politique scientifique et technologique et les députés bipartites de la Chambre et du Sénat.

«Il a les compétences diplomatiques nécessaires pour diriger durablement une coalition internationale sur la Lune et sur Mars. Bill Nelson aura l’influence nécessaire pour fournir des budgets solides à la NASA et, si nécessaire, il pourra faire appel à son ami, le président Joe Biden. Le Sénat devrait confirmer Bill Nelson sans tarder.

Nelson, 78 ans, a siégé à la Chambre des représentants des États-Unis de 1979 à 1991, a organisé une course infructueuse pour le poste de gouverneur de Floride, puis a remporté trois mandats au Sénat, de 2000 à 2018.

Il a présidé le sous-comité de l’espace à la Chambre des représentants et a été président du sous-comité du Sénat sur l’espace et la science, jouant un rôle majeur dans plusieurs textes législatifs sur l’espace.

Particulièrement remarquable pour les passionnés de l’espace, le 12 janvier 1986, Nelson a décollé à bord de la navette Columbia, devenant le deuxième membre du Congrès à voler dans l’espace après le sénateur Jake Garn, un républicain de l’Utah.

Le pilote de cette mission était Charlie Bolden, qui allait devenir administrateur de la NASA, avec le ferme soutien de Nelson, sous l’administration Obama.

Alors que Nelson s’est entraîné au Johnson Space Center pour son vol de navette, il a été ajouté à l’équipage en tant que «spécialiste de la charge utile», un non-professionnel ajouté à un équipage de navette pour opérer une expérience spécifique ou pour remplir un autre rôle.

Dans ce cas, Nelson, comme Garn avant lui, était considéré comme un «observateur du Congrès» grâce à son rôle dans les comités qui contrôlaient le financement de la NASA. Mais il a également participé à plusieurs expériences médicales pour en savoir plus sur les effets de l’apesanteur.

Columbia a atterri en Californie le 18 janvier 1986, 10 jours seulement avant que le Challenger ne décolle pour sa dernière mission. Il a ensuite écrit un livre sur son expérience de vol spatial intitulé «Mission: le voyage d’un membre du Congrès américain vers l’espace».

En 2010, Nelson s’est opposé à la décision du président Obama d’annuler le programme lunaire Constellation post-navette de l’administration Bush et le développement de fusées lourdes Ares en faveur d’une mission de récupération d’astéroïdes plus nébuleuse et d’éventuels vols en orbite autour de Mars au milieu des années 2030.

L’administration Obama n’a pas initialement approuvé le développement d’une nouvelle fusée, mais Nelson et l’ancien sénateur républicain du Texas, Kay Bailey Hutchinson, ont uni leurs forces pour mener un effort réussi pour obtenir l’approbation de la Maison Blanche.

«La plupart des éléments du droit spatial et scientifique ont eu leur empreinte», a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué annonçant la nomination de Nelson, «y compris l’adoption du projet de loi historique de la NASA de 2010 avec le sénateur Kay Bailey Hutchinson. Cette loi a placé la NASA sur son double cours actuel de missions gouvernementales et commerciales. »

La fusée lourde que Nelson a défendue a évolué pour devenir le propulseur du système de lancement spatial construit aujourd’hui pour ramener les astronautes sur la lune dans le cadre du programme Artemis. Les critiques ont surnommé la fusée le «système de lancement du Sénat» en raison de ses racines politiques.

Le soutien de Nelson à la nouvelle fusée a suscité des inquiétudes dans certains milieux quant au fait qu’il favorisait le développement du gouvernement au détriment des initiatives commerciales.

Mais l’agence a encouragé le développement de fusées et d’engins spatiaux du secteur privé pour fournir des fournitures à la Station spatiale internationale et a attribué des contrats d’une valeur de plusieurs milliards à SpaceX et Boeing pour développer et lancer des capsules pour transporter les astronautes vers et depuis le complexe de laboratoires.

La tension entre les partisans de l’entreprise spatiale commerciale et ceux qui soutiennent plus de surveillance et de contrôle du gouvernement se poursuit, les critiques du programme Artemis plus traditionnel soutenant que le secteur privé pourrait faire le travail tout aussi en toute sécurité pour moins d’argent.

Mais les partisans du SLS soutiennent que l’énorme fusée, la plus puissante jamais construite, peut lancer des capsules d’équipage Orion dans l’espace lointain et des modules et composants lunaires lourds en moins de lancements en utilisant des systèmes de propulsion de navette avec une fiabilité éprouvée.

Maintenant des milliards de dollars de plus que le budget et des années de retard, la fusée SLS est prévue pour son lancement inaugural sur un vol d’essai non piloté autour de la lune à la fin de cette année ou au début de la prochaine.

La NASA prévoit de lancer un équipage de quatre membres dans une capsule Orion au sommet de la deuxième fusée SLS en 2023 avant un éventuel atterrissage près du pôle sud de la lune avec le prochain homme et la première femme à marcher à la surface.

En ce qui concerne le prix, l’inspecteur général de la NASA a rapporté en mars dernier que les coûts totaux du programme SLS devraient dépasser 18 milliards de dollars au moment où la fusée Artemis 1 décolle enfin. Les fusées individuelles post-développement devraient coûter entre 1 et 2 milliards de dollars chacune, selon la façon dont on fait la comptabilité.

On ne sait pas encore si ces coûts pourraient éventuellement éroder le soutien de Nelson à l’énorme fusée.

Dans tous les cas, le premier étage de la fusée SLS qui devait voler en fin d’année a été testé avec succès jeudi. Si aucun problème majeur ne survient, la NASA devrait être prête à lancer le SLS pour son vol inaugural avant la fin de l’année, suivi d’un vol d’essai piloté en 2023.

Alors que les deux premiers vols de la fusée semblent assurés, le Congrès n’a pas encore fourni le financement complet nécessaire pour un nouvel atterrisseur lunaire et la date cible 2024 de l’administration Trump pour le premier atterrissage d’astronautes n’est plus faisable.

L’administration Biden a exprimé son soutien au programme Artemis en termes généraux, mais on ne sait pas encore quel type de calendrier, ni combien de financement, l’administration soutiendra.