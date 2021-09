Biden nomme l’anti-crypto Saule Omarova au poste de directeur de l’OCC

La situation réglementaire aux États-Unis ne semble plus aussi bonne qu’elle l’est, et il semble que de nouvelles mesures de l’administration Biden pourraient encore freiner les espoirs d’une réglementation cryptographique positive.

Une décision spécifique est l’intention signalée de nommer Saule Omarova, avocate, universitaire et ancienne conseillère politique du Kazakhstan-Amérique, à la tête de l’OCC (Bureau du contrôleur de la monnaie).

La raison pour laquelle ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’industrie de la cryptographie est le fait qu’Omarova est connue comme l’une des meilleures crypto-sceptiques. Il a déjà critiqué les actifs cryptographiques et les services bancaires traditionnels, promettant même une fois de “mettre fin à la banque telle que nous la connaissons”. Maintenant, cependant, il sera en charge de l’institution qui supervise le secteur bancaire à travers les États-Unis.

En ce qui concerne les monnaies numériques, Omarova a été enregistré en disant qu’il “bénéficiait principalement au système financier dysfonctionnel que nous avons déjà”.

La nouvelle qu’Omarova pourrait être nominée pour l’OCC est venue de trois sources anonymes différentes qui ont une connaissance approfondie du processus de nomination. Les rapports sont arrivés hier et disent qu’Omarova pourrait être nommé très bientôt, peut-être d’ici la fin de la semaine.

À l’heure actuelle, elle travaille toujours comme professeur de droit à la Cornell University School of Law. Cependant, si vous entrez dans l’OCC, vous êtes censé appliquer des réglementations cryptographiques plus strictes et non celles qui accordent à l’industrie de plus grandes libertés, car vous pensez que l’industrie perturbe la stabilité économique. Plus que cela, Omarova y voit un outil dont les grandes entités financières privées peuvent abuser.

S’il dirige l’OCC, la nouvelle direction sera très différente de son prédécesseur, Brian Brooks, qui était auparavant le conseiller juridique de Coinbase et un défenseur de la cryptographie.

Cependant, il convient de noter que les analystes ne s’attendent pas à ce qu’Omarova obtienne le poste sans se battre, car la banque traditionnelle va certainement pousser contre sa nomination. Bien que les banques ne soient pas exactement des fans de crypto-monnaies, les banques numériques et traditionnelles risquent de perdre si Omarova est élu.

