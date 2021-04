Le président Biden a affecté cinq secrétaires de cabinet pour lui servir de messagers pour travailler avec le Congrès et faire participer le public à son plan d’infrastructure prévu.

« Alors que la plupart des membres du Cabinet auront un rôle à jouer pour aider à façonner et à faire avancer le plan d’emploi, j’annonce aujourd’hui que je demande à cinq membres du Cabinet d’assumer la responsabilité particulière d’expliquer le plan au public américain », a déclaré Biden jeudi sa première réunion du Cabinet depuis son assermentation, selon CNN.

Le président a choisi le secrétaire aux transports Pete Buttigieg, la secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm, la secrétaire au logement et au développement urbain Marcia Fudge, la secrétaire au travail Marty Walsh et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Jeudi également, le leader de la minorité au Sénat, le sénateur Mitch McConnell, a promis de s’opposer au plan du président Biden «à chaque étape du processus».

« Nous avons de grandes différences philosophiques, et cela va nous rendre de plus en plus difficile la conclusion d’accords bipartites », a déclaré le républicain du Kentucky, selon l’Associated Press.

Biden a déclaré que les membres du Ccabinet choisis seraient principalement utilisés pour «faire preuve de sens politique dans le cadre de la législation héréditaire».

L’annonce intervient après que le président a annoncé son plan d’infrastructure de 2 billions de dollars.

