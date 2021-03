Biden nomme le juge Ketanji Brown Jackson pour remplacer Garland ⋆ .

Président Joe Biden a annoncé un grand groupe de candidats à la magistrature, dont un juge de district américain Ketanji Brown Jackson, prendre Merrick Garlandancien siège de la Cour d ‘appel des États – Unis pour le circuit du district de Columbia.

NPR a rapporté que Jackson était juge du tribunal de district fédéral depuis 2013 et appartenait à l’ancien président Barack ObamaLa liste restreinte des candidats à la Cour suprême de 2016. La nomination pourrait avoir lieu sous l’administration Biden, car il a promis de nommer une femme noire à la Haute Cour si un siège devient vacant.

Le juge Jackson a obtenu un JD, cum laude, de École de droit de Harvard en 1996, où elle a été rédactrice en chef du Revue de droit de Harvard. Elle a obtenu un AB, magna cum laude, au gouvernement de Collège Harvard-Radcliffe en 1992.

Image via le tribunal de district des États-Unis, district de Columbia

La femme de 50 ans a été élevée à Miami par ses parents, tous deux enseignants jusqu’à ce que sa mère devienne directrice et son père avocat. NPR a rapporté qu’elle avait été greffière pour trois juges fédéraux, dont un juge de la Cour suprême Stephen Breyer, que le point de vente a nommé est le plus susceptible de démissionner.

Récemment, l’une des décisions les plus importantes de sa carrière est survenue lorsqu’elle a ordonné à l’ancien avocat de la Maison Blanche Don McGahn comparaître devant le Comité judiciaire de la Chambre pour témoigner d’une éventuelle obstruction à la justice par l’ancien président Donald Atout. Jackson a rejeté l’argument selon lequel les proches conseillers et anciens conseillers d’un président sont immunisés contre l’obligation de témoigner.

«Les présidents ne sont pas des rois. Cela signifie qu’ils n’ont pas de sujets liés par la loyauté ou le sang, dont ils ont le droit de contrôler le destin. Au contraire, dans cette terre de liberté, il est incontestable que les employés actuels et anciens de la Maison Blanche travaillent pour le peuple des États-Unis », a-t-elle écrit selon NPR.

Selon le Washington Post, les 11 nominés font partie du plus grand et du plus ancien lot de sélections judiciaires par une nouvelle administration depuis des décennies. C’est aussi l’un des plus diversifiés.

Les nominations de Biden comprennent trois femmes noires pour les postes vacants à la cour d’appel et la première Américain musulman siéger dans un tribunal de district. Ils ont également une variété de parcours professionnels allant d’anciens défenseurs publics, d’anciens procureurs, de juges en exercice et d’avocats de grands cabinets d’avocats.

Les noms de liste: Zahid N. Quraishi, un ancien procureur militaire, qui serait le premier musulman américain du pays sur un banc de tribunal de district; Tiffany Cunningham, avocate en propriété intellectuelle en Chicago qui prendrait une place sur le circuit fédéral à Washington, et Candace Jackson-Akiwumi, un ancien défenseur public fédéral de longue date qui travaillerait sur le 7e circuit basé à Chicago.

Le président Joe Biden prend la parole lors d’un événement sur les vaccinations contre le COVID-19, dans l’auditorium de la Cour sud sur le campus de la Maison Blanche, le lundi 29 mars 2021, à Washington, sous l’écoute de la vice-présidente Kamala Harris. (Photo AP / Evan Vucci)

«Jackson-Akiwumi et Cunningham seraient les seuls juges noirs dans leurs tribunaux respectifs, et Cunningham le premier sur le circuit fédéral, a rapporté le Post.

« Cette liste novatrice de nominés s’inspire des meilleurs et des plus brillants esprits de la profession juridique américaine », a déclaré Biden dans un communiqué fourni au Washington Post. «Chacun est profondément qualifié et prêt à rendre justice fidèlement en vertu de notre Constitution et de manière impartiale au peuple américain – et ensemble, ils représentent la grande diversité des antécédents, des expériences et des perspectives qui rendent notre nation forte.»

Selon le média, l’administration Biden suit un précédent établi par l’ancien président Trump pour accélérer le processus, renonçant à l’examen des candidats par l’American Bar Association avant les nominations officielles. Les audiences devraient avoir lieu à la fin avril.

