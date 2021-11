Biden nomme Powell au poste de président de la Fed et nomme Brainard vice-président

Le président américain Joe Biden a renommé Powell comme prochain président de la Réserve fédérale, après de nombreuses spéculations selon lesquelles le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, pourrait le remplacer pour diriger la banque centrale pendant les quatre prochaines années.

Biden semble avoir accompagné le candidat le plus connu des investisseurs, tout en assurant la continuité de la politique économique. Powell a aidé à diriger la plus grande économie du monde pendant la pandémie de COVID-19, doublant notamment la taille du bilan de la banque centrale à 8,7 billions de dollars pour stimuler les marchés mondiaux.

Le prix du Bitcoin a quadruplé en 2020 et a doublé jusqu’à présent en 2021, alors qu’un nombre croissant d’investisseurs ont acheté la crypto-monnaie comme couverture contre l’inflation qui pourrait résulter de tant d’impression d’argent.

« Ce succès témoigne du programme économique que j’ai poursuivi et de l’action décisive que la Réserve fédérale a prise sous la présidence de Powell et du Dr Brainard pour nous aider à traverser le pire ralentissement de l’histoire américaine moderne et nous mettre sur la bonne voie. à la récupération », a déclaré Biden dans un communiqué.

Avec Powell comme président et Brainard comme vice-président, Biden a déclaré qu’il s’attend à ce que le duo aide à rester concentré sur une faible inflation, des prix stables et à fournir plus d’emplois au peuple américain, ainsi qu’à répondre à la position de Biden sur le changement climatique.

« Ensemble, ils partagent également ma profonde conviction qu’une action urgente est nécessaire pour faire face aux risques économiques posés par le changement climatique et garder une longueur d’avance sur les risques émergents dans notre système financier », a ajouté Biden.

Powell contre Brainard, et ce que cela signifie pour la cryptographie

Les économistes ont précédemment déclaré que les différences entre les positions des deux candidats – à la fois sur la réglementation des actifs numériques et la politique économique – sont si légères et finement nuancées que l’un ou l’autre choix n’aurait probablement pas fait une énorme différence pour l’industrie ou les marchés des crypto-monnaies.

Bien que Brainard soit plus franc au sujet des crypto-monnaies sur les deux, d’une manière générale, les deux partagent la conviction que les crypto-monnaies ne devraient pas être autorisées à se développer sans entraves au point de menacer le système financier existant.

De plus, les deux candidats étaient considérés comme des « colombes » de la politique monétaire, ce qui signifie qu’ils seraient probablement plus tolérants à l’inflation, s’ils avaient le choix. Cela pourrait être positif pour le bitcoin étant donné l’utilisation de la crypto-monnaie par de nombreux investisseurs comme couverture contre la hausse des prix.

Bitcoin a à peine changé lundi, avec un prix autour de 58 000 $, tandis qu’Ether, le jeton natif d’Ethereum, a tenu bon autour de 4 200 $.

Les traders des marchés traditionnels semblent avoir pris les nouvelles comme positives, le S&P 500 ayant augmenté d’environ 0,7% en début de séance lundi.

Jerome Powell a été nommé président de la Fed par l’administration Trump et a pris ses fonctions en février 2018, pour un mandat de quatre ans se terminant en février 2022. Son mandat en tant que membre du Conseil des gouverneurs expirera le 31 janvier 2028.