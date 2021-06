Biden nomme Pulse Nightclub un mémorial national .

Président Joe Biden a déclaré à l’occasion du cinquième anniversaire d’une fusillade de masse au Pulse Nightclub à Orlando, en Floride, qu’il signerait un projet de loi désignant le site comme mémorial national.

ORLANDO, FLORIDE – 21 JUIN : une vue de l’entrée principale de la discothèque Pulse le 21 juin 2016 à Orlando, en Floride. La communauté d’Orlando continue de pleurer les victimes de la fusillade meurtrière dans une boîte de nuit gay. (Photo de Gerardo Mora/.)

L’attaque la plus meurtrière contre la communauté LGBTQ de l’histoire des États-Unis a fait 49 morts et 53 blessés alors que la « nuit latine » était célébrée au club. Biden a déclaré samedi dans un communiqué qu’il était “resté en contact avec les familles des victimes et avec les survivants qui ont transformé leur douleur en objectif” et a décrit le club comme “un terrain sacré”.

Le président a souligné que le pays doit faire plus pour réduire la violence armée, comme interdire les armes d’assaut et combler les lacunes dans les réglementations qui permettent aux acheteurs d’armes de contourner les vérifications des antécédents. Biden a déclaré que la nation doit reconnaître que la violence armée a blessé les membres de la communauté LGBTQ

“Nous devons chasser la haine et les inégalités qui contribuent à l’épidémie de violence et de meurtre contre les femmes transgenres – en particulier les femmes transgenres de couleur”, a déclaré Biden.

conseillers de la Maison Blanche Susan Riz et Cédric Richmond a organisé vendredi une table ronde virtuelle avec des dirigeants LGBTQ, des survivants de la violence armée et des défenseurs du contrôle des armes à feu.

Vice président Kamala Harris et son mari, Douglas Emhoff, a marché samedi avec la foule pour la marche et le rassemblement de la fierté du Capitole à Washington.

“Nous avons encore tant à faire”, a déclaré Harris.

