Biden nomme Rahm Emanuel ambassadeur des États-Unis au Japon .

Vendredi, peu de temps après s’être adressé au public au sujet du récent retrait des États-Unis d’Afghanistan en raison de la résurgence des talibans, le président Joe Biden a annoncé qu’il nommerait l’ancien maire de Chicago, Illinois Rahm Emmanuel comme ambassadeur des États-Unis au Japon.

La décision a déjà rencontré une vague de réactions négatives en raison de la gestion par Emanuel de la fusillade mortelle de l’adolescent de Black Chicago Laquan McDonald en 2014 alors qu’Emanuel était maire.

Des milliers de personnes ont signé une pétition exhortant Biden et le vice-président Kamala Harris de ne pas embaucher Emanuel, citant une liste de raisons, notamment la prétendue « dissimulation » du meurtre de McDonald’s, la fermeture de 50 écoles élémentaires à majorité noire et la fermeture de plusieurs cliniques de santé mentale de Chicago alors qu’il était en poste.

McDonald a été abattu 16 fois par un ancien officier de police de Chicago Jason Van Dyke le 20 octobre 2014. Selon la police, le jeune homme de 17 ans marchait dans une rue du sud-ouest de Chicago, portant un couteau de 4 pouces et se comportant de manière erratique. L’officier aurait dit à McDonald de laisser tomber le couteau, mais l’adolescent ne s’est pas conformé. Van Dyke aurait tiré sur McDonald par peur pour sa vie, affirmant que l’adolescent s’était jeté sur lui.

Plus d’un an plus tard, le 24 novembre 2015, des séquences vidéo de l’incident ont été diffusées sur ordre d’un juge et racontaient une histoire différente des comptes rendus de la police. La vidéo montre Laquan s’éloignant de la police, portant un petit couteau. Alors que l’adolescent se retourne, Van Dyke tire sur Laquan 16 fois à une distance d’environ 10 pieds.

Le jour de la diffusion de la vidéo, Van Dyke a été inculpé de meurtre au premier degré, marquant la première fois qu’un policier de Chicago en service était accusé d’un tel meurtre en 35 ans.

Un rapport d’autopsie a révélé plus tard que Laquan avait subi des blessures à la poitrine, au cou, au dos, aux bras et à la jambe droite.

Selon plusieurs rapports de 2015, Emanuel était à l’origine du retard de plus de 13 mois de la sortie de la vidéo, ce qui a poussé plusieurs groupes à demander sa démission. Emanuel a tenté de justifier la décision de retenir les images « en disant que la publication mettrait en péril une enquête fédérale sur la fusillade », ce qui a été contesté par le ministère américain de la Justice qui ne s’est pas opposé à la diffusion de la vidéo.

Emanuel a été l’ancien président Barack Obama, et a développé une relation solide avec Biden alors qu’il était vice-président. Le New York Times’ Annie Karni a rapporté que Biden savait qu’il choisirait Emanuel et Burns depuis des mois, mais les États-Unis ont dû faire en sorte que les pays hôtes approuvent la décision avant que l’annonce officielle ne puisse être faite.

Vendredi, Biden a également nommé un vétéran du service extérieur Nicolas Burns comme ambassadeur en Chine.

« L’alliance entre les États-Unis et le Japon est la pierre angulaire de la paix et de la prospérité dans un Indo-Pacifique libre et ouvert, et je représenterais fièrement notre nation avec l’un de nos alliés mondiaux les plus critiques dans l’une des régions géopolitiques les plus critiques », Emanuel a déclaré dans un communiqué après l’annonce.

