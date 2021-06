L’un des principaux fournisseurs de télécommunications, GoldConnect, accepte désormais Bitcoin comme moyen de paiement. Avec des emplacements dans 17 pays d’Amérique latine, la société a annoncé cette semaine qu’elle accepterait les paiements en crypto-monnaie via sa nouvelle plate-forme LatamConnect. Les cryptos seront acceptés via BitPay, le fournisseur de services de paiement Bitcoin et crypto-monnaie. Le […] More