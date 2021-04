Biden ordonne à la Commission d’étudier comment les démocrates peuvent emballer la Cour suprême ⋆ .

Le président Joe Biden a publié vendredi un décret dirigeant une commission de 36 universitaires, anciens juges, avocats et autres dirigée par un ancien conseiller d’Obama pour évaluer l’augmentation du nombre de juges à la Cour suprême.

La commission apparemment bipartisane dispose de 180 jours pour fournir une étude à Biden examinant et décrivant «la genèse du débat sur la réforme, le rôle de la Cour dans le système constitutionnel, la durée du service et le roulement des juges à la Cour» ainsi que «la Cour sélection des cas, règles et pratiques. »

“Le but de la Commission est de fournir une analyse des principaux arguments dans le débat public contemporain pour et contre la réforme de la Cour suprême, y compris une évaluation du bien-fondé et de la légalité de certaines propositions de réforme”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Malgré le refus précédent de Biden d’admettre qu’il veut emballer les tribunaux et l’incapacité de la presse d’entreprise à le faire pression davantage sur sa position, le démocrate a été confronté à une pression croissante de la part des progressistes pour qu’ils agissent et s’éloignent de ce qu’ils considèrent comme un système judiciaire contrôlé par les conservateurs. corps. Au cours de sa campagne électorale, Biden a signalé que la réforme de la Cour était une priorité en tête de son agenda parce que le système «se déréglait».

Le juge de gauche Stephen Breyer a exprimé sa prudence face à une augmentation à motivation politique du nombre de juges à la Cour suprême cette semaine, car il a déclaré que cela porterait atteinte au «principe juridique» du pouvoir judiciaire.

«J’espère et j’espère que la Cour conservera son autorité», a-t-il déclaré. «Mais cette autorité, comme la primauté du droit, dépend de la confiance, une confiance que le tribunal est guidé par des principes juridiques, pas par la politique. Une modification structurelle motivée par la perception de l’influence politique ne peut qu’alimenter cette perception, érodant davantage cette confiance. »

La juge Ruth Bader Ginsburg a émis un avertissement similaire contre l’élargissement de la Cour en 2016 parce qu’elle a déclaré que cela pourrait nuire à l’intégrité judiciaire.

«Il est important que la Cour suprême soit en mesure de résoudre les conflits entre les autres tribunaux sur ce qu’est la loi fédérale. C’est pourquoi huit n’est pas un bon nombre », a expliqué Ginsburg. «Si nous ne pouvons pas trancher la question, vous pouvez avoir une loi fédérale dans une région du pays et la loi fédérale opposée dans une autre partie du pays.»

Les législateurs républicains se sont également prononcés contre la commission de Biden et ont averti que la décision de Biden devrait être tout sauf une surprise, car les démocrates ont signalé la nécessité d’un changement depuis des années.

“Bien sûr, ce n’est qu’un autre exemple de la préférence libérale pour attaquer les normes et les institutions, plutôt que de travailler en leur sein”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell. «Lorsque les démocrates perdent un vote au sol, il est temps de changer les règles du Sénat. Lorsqu’ils perdent une élection présidentielle, il est temps d’abolir le collège électoral. Et lorsque les cas de militants tombent complètement à l’encontre de l’état de droit, il est temps d’ignorer les juges Ginsburg et Breyer et de renvoyer la Cour suprême.

