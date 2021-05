Biden organise un événement avec Ralph Northam après le scandale Blackface ⋆ 10z viral

Président Joe Biden est apparu en Virginie vendredi pour un événement avec Gov. Ralph Northam, deux ans seulement après la déclaration de Biden selon laquelle le démocrate devrait « démissionner immédiatement ».

“Il n’y a pas de place pour le racisme en Amérique”, a déclaré Biden dans un communiqué en février de la même année. “Le gouverneur Northam a perdu toute autorité morale et devrait démissionner immédiatement, Justin Fairfax est le leader dont Virginia a besoin maintenant.”

Biden a fait cette déclaration peu de temps après la révélation que Northam apparaissait sur une photo de l’annuaire de la faculté de médecine de 1984 comme l’un des deux hommes, portant soit une tenue KKK, soit un blackface. Northam n’a jamais confirmé quelle tenue était la sienne, disant d’abord que cela “ne s’était pas produit” et qu’il ne pouvait pas s’en souvenir. Il a ensuite présenté des excuses publiques et a déclaré que la question avait été éducative pour lui et pour les membres du public, en disant: «Il y a eu un réveil de ce qu’est vraiment l’oppression des Noirs. Beaucoup de gens qui me ressemblent ont beaucoup appris, ont écouté, ont vu la douleur qui est dans ce pays, c’est-à-dire en Virginie.

Il n’y a pas de place pour le racisme en Amérique. Le gouverneur Northam a perdu toute autorité morale et devrait démissionner immédiatement, Justin Fairfax est le leader dont Virginia a besoin maintenant. – Joe Biden (@JoeBiden) 2 février 2019

Alors-Sen. Kamala Harris (D-CA) a fait écho au sentiment de Biden dans son propre message à l’époque, écrivant: «Les dirigeants officiels du gouvernement américain sont appelés à un niveau plus élevé, et la tache de racisme ne devrait pas avoir sa place dans les couloirs du gouvernement. Le gouverneur de Virginie devrait se retirer afin que le public puisse guérir et avancer ensemble. »

Biden a frappé un ton différent lors de l’événement de vendredi, qualifiant Northam de «l’un des meilleurs gouverneurs du pays» pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et lui disant: «Vous avez fait un sacré boulot, doc.»

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]