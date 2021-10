Biden oriente les tarifs commerciaux vers l’UE dans un discours jaillissant « Les amis les plus proches » – Les restes jubilent | Politique | Nouvelles

Joe Biden a annoncé dans un discours prononcé à la fin du sommet du G20 à Rome que les États-Unis et l’Union européenne avaient convenu d’un accord basé sur le carbone sur l’aluminium et l’acier. Le président Biden a également confirmé que les tarifs introduits sur ces biens échangés sous son prédécesseur Donald Trump en 2018 seraient supprimés. M. Biden a fait remarquer que l’accord avec les « amis les plus proches » marquait une étape importante dans les relations des États-Unis avec le bloc.

M. Biden a déclaré: « Les États-Unis et l’Union européenne ont réalisé une percée majeure qui permettra de lutter contre la menace existentielle du changement climatique tout en protégeant les emplois américains et l’industrie américaine

Le leader américain a déclaré que l’accord supprimait immédiatement les tarifs sur l’acier et l’aluminium de l’Union européenne, imposés par l’administration précédente, et réduisait les coûts pour les consommateurs américains.

Biden a cherché à réparer les barrières avec les alliés de l’UE après la présidence « America First » de Trump pour affronter plus largement les pratiques économiques dirigées par l’État de la Chine qui ont conduit à une capacité de production excédentaire massive d’acier qui a inondé les marchés mondiaux.

En vertu du nouvel accord, d’une durée de deux ans, les tarifs de l’ère Trump seront maintenus, mais uniquement pour les importations de métaux dépassant les quotas fixés.

Le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis, qui supervise le commerce pour le bloc des 27 pays, a décrit l’accord comme une pause plutôt que comme une fin au différend.

« C’est un grand pas dans la bonne direction (…) mais ce n’est vraiment pas la destination finale, qui devrait être un retrait complet des tarifs », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

L’accord devrait également mettre fin aux tarifs de rétorsion de l’UE sur des produits allant du bourbon américain aux motos Harley Davidson. L’UE avait prévu de doubler de nombreux tarifs en décembre.

Le nouvel accord permettra aux États-Unis et à l’UE de supprimer les droits de douane de plus de 10 milliards de dollars (7,3 milliards de livres sterling) d’exportations chaque année.

La secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, qui a mené les négociations avec le commissaire Dombrovskis, s’est félicitée de l’accord « réussi ».

Mme Raimondo a déclaré: « Nous avons conclu un accord avec l’UE qui maintient les tarifs 232, mais permet à des volumes limités d’acier et d’aluminium de l’UE d’entrer aux États-Unis en franchise de droits.

« Ce fut une négociation très réussie et nous nous sommes mis d’accord sur une voie à suivre pour relever notre défi commun qui est la capacité excédentaire mondiale principalement de la Chine. »

Cependant, l’annonce a déclenché une réaction immédiate de Remainers, soulignant que le nouvel accord marquait un pas en arrière pour le Brexit Britain.

L’utilisateur de Twitter @PifflePatter a déclaré: » Biden fait une déclaration sur l’accord tarifaire que les États-Unis ont conclu avec l’UE et la force de » notre partenariat « , soulignant ce qui » nous unit » en tant que » les amis les plus proches « .

A NE PAS MANQUER :

Brexit EN DIRECT : le Royaume-Uni fait peur en France [LIVE BLOG]

C’est en marche! Le Royaume-Uni s’engage à riposter contre l’attaque de pêche de la France sur le Brexit [REACTION]

La France déclare la guerre de la pêche au Brexit avec une nouvelle menace de couper l’énergie [INSIGHT]

« Je suis assez vieux pour me souvenir quand la Grande-Bretagne du Brexit allait être en tête de la file d’attente, etc… #G20 »

Julie Street a déclaré: « Juste en écoutant le discours de Biden au G20 ….. au moins 4 fois, il a mentionné le partenariat entre les États-Unis et l’UE.

« Grâce à ce gouvernement, nous sommes maintenant officiellement dans le froid, hors de propos et foutus. #JohnsonOut. »

L’utilisateur de Twitter James Woodley a commenté: « Avez-vous remarqué le discours de Joe Biden – l’Amérique et l’UE sont des partenaires qui s’attaqueront au changement climatique et au commerce mondial – aucune mention de la Grande-Bretagne » mondiale « . »

Et Fatima Duerden a noté : « Un grand esprit de coopération dans les nouvelles initiatives commerciales entre les États-Unis et l’UE ! Voir/entendre @vonderleyen s’adresser au G20 et @POTUS parler de collaboration renforcée me rend très heureuse, mais triste et en colère que le Royaume-Uni – @BorisJohnson choisi de ne plus en faire partie !