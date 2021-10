Biden ouvre une avance de 5 points sur Trump au Minnesota: sondage

L’ancien vice-président Joe Biden a ouvert une avance de cinq points sur le président Donald Trump au Minnesota, selon un nouveau sondage Star Tribune-MPR News-KARE 11 Minnesota, qui a été publié lundi.

Selon l’enquête, 49% des électeurs inscrits du Minnesota sont en faveur de Biden qui mène le président Trump dans un face-à-face contre Trump. Quarante-quatre pour cent ont déclaré qu’ils soutiendraient Trump, tandis que 7 pour cent ont déclaré qu’ils restaient indécis.

Le sondage a également révélé que Biden et Trump sont dans une impasse parmi les indépendants, avec 42% soutenant Trump et 41% l’ancien vice-président. Parmi les électeurs indépendants, 17 pour cent ont déclaré qu’ils étaient indécis.

Près de 60% des femmes ont déclaré qu’elles soutiendraient Biden, tandis que 54% des hommes ont déclaré qu’elles étaient pour Trump. Les électeurs de 50 ans et plus étaient également plus susceptibles de favoriser Trump que les répondants plus jeunes.

L’enquête a également révélé qu’une majorité d’électeurs de l’État désapprouvent la performance de Trump en tant que président. Cinquante-trois pour cent ont déclaré qu’ils n’approuvaient pas le travail que Trump a fait à la Maison Blanche, tandis que 45 pour cent ont déclaré le faire.

Des sondages récents ont montré que Biden avait de solides avances sur le président dans les affrontements nationaux en tête-à-tête. Une moyenne des sondages de RealClearPolitics montre également que l’ancien vice-président dirige Trump de 5,5 points de pourcentage à l’échelle nationale.