Biden perd à nouveau la tête et comptabilise le nombre d’Américains – RedState ⋆ .

Ça devient pire.

Nous ne pouvons plus passer une journée sans que Joe Biden ne passe en mode démence, parfois plus d’une fois par jour. Les incidents commencent à s’empiler les uns sur les autres.

Hier, il était effrayant, attirant une petite fille à lui puis mettant son nez dans ses cheveux. Il a ensuite babillé en comparant de manière incohérente la police qui s’est occupée de l’émeute du Capitole à des bagarreurs qu’il a connus dans sa jeunesse.

Biden et les démocrates ont continué à diaboliser les non vaccinés. Ce n’est pas vraiment un bon message si vous voulez encourager les gens à se faire vacciner. Mais ici, il s’embrouille lorsqu’il parle de la « pandémie des non vaccinés ». Il semble plisser les yeux sur le téléprompteur à :11 et ne pas comprendre ce qu’il dit, alors il finit par dire la « vaxation des non vaccinés ».

Joe Biden perd le fil de ses pensées en essayant de dire “pandémie des non vaccinés” : “Vaxation des non vaccinés” pic.twitter.com/qurIWb3job – Recherche RNC (@RNCResearch) 6 août 2021

C’était même avoir des notes. Les notes et un téléprompteur n’ont pas pu le sauver. Il a clairement encore un peu de « vexation/vaxation » avec le téléprompteur.

Mais ensuite, ça a empiré. Il a déclaré que 350 millions d’Américains étaient vaccinés, soit plus de cent pour cent de la population.

REGARDER : Joe Biden dit que 350 millions d’Américains sont vaccinés, soit plus de 100 % de la population américaine. pic.twitter.com/2dHJhM1LTS – Recherche RNC (@RNCResearch) 6 août 2021

Il y a environ 328 millions de personnes aux États-Unis. Il y a donc plus de vaccinés qu’il n’en existe.

Biden était en train de lire une carte de note, mais il n’arrivait toujours pas à bien faire les choses.

Puis il l’a redit.

MAINTENANT – Biden dit que 350 millions d’Américains sont vaccinés, ce qui est plus que l’ensemble de la population américaine.pic.twitter.com/LTgysA1hFS – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 6 août 2021

Pourtant, il ne se rend toujours pas compte que cela n’a pas de sens. Comment ne le sait-il pas, étant donné sa position ? En effet, dit-il, “Ils vont bien.” Chacun d’entre eux. Plus les extras qui n’existent pas. Nous avons donc atteint l’immunité collective et il ne devrait plus y avoir de restrictions, n’est-ce pas ? Mais alors, qu’en est-il de cette pandémie de non vaccinés dont il parlait ? Tout le monde n’est-il pas vacciné ? Je suis si confus!

Encore une fois, Biden s’en va et viole à nouveau son propre mandat de masque. Ils n’essaient même pas d’être sérieux à propos de tout cela, vous êtes juste censé obéir, peu importe à quel point ils enfreignent leurs propres règles.

Joe Biden viole ENCORE son propre mandat de masque pic.twitter.com/gZ6BmbhfvQ – Recherche RNC (@RNCResearch) 6 août 2021

Il est tellement pire, même depuis quelques mois seulement.

Mesdames et messieurs ….Le Titanic. https://t.co/kqd5rzvf8P – mark eglinton (@MarkEglinton) 6 août 2021