Biden planifie un système de charge national pour les véhicules électriques

La recharge des véhicules électriques (VE) fait partie intégrante des plans d’infrastructure de Biden… comment fonctionne la recharge des VE… les entreprises les mieux placées pour gagner la course de recharge des VE

Cette semaine, le président Biden a dévoilé une facture d’infrastructure de 2 billions de dollars qui se concentre sur certains éléments traditionnels, comme les routes et les ponts, mais comprend également 174 milliards de dollars pour soutenir la transition vers les véhicules électriques (VE).

Les véhicules électriques ont déjà été l’un des favoris du marché au cours de l’année dernière, et ce développement ne ferait qu’ajouter à un montant d’investissement énorme.

Par exemple, le projet de loi comprendrait un plan pour 500 000 bornes de recharge pour véhicules électriques à travers les États-Unis d’ici 2030. Le plan prévoit également des remises sur les ventes et des incitations fiscales pour l’achat de véhicules électriques fabriqués aux États-Unis.

Ce serait un vent favorable majeur pour ce qui est déjà l’une des plus grandes mégatendances du monde des affaires.

Et si le gouvernement souhaite sérieusement inciter à passer aux véhicules électriques, les bornes de recharge sont un bon point de départ.

Après tout, à quoi sert une voiture sans station-service?

Pas grand-chose du tout.

Et c’est ainsi que notre expert en investissement en hyper croissance, Luke Lango, a récemment lancé une mise à jour à ses lecteurs. Luke est l’éditeur d’Innovation Investor, un service dédié à ce que Luke appelle «la meilleure stratégie d’investissement du marché».

Pensez simplement à quelques-unes des innovations les plus influentes et les plus percutantes de ces trente dernières années… innovations dans le commerce électronique, la publicité numérique, la téléphonie mobile, etc. Pensez maintenant à toutes les circonstances du marché qui ont eu l’occasion de ralentir ou de faire dérailler complètement ces innovations – de la bulle Internet à la pandémie mondiale de coronavirus et à une élection présidentielle américaine qui divise. Aucun d’entre eux n’a arrêté ni même ralenti matériellement le rythme de l’innovation. Pourquoi? Parce que l’avenir est une force imparable qui n’attend personne.

Les véhicules électriques représentent actuellement une part importante de l’investissement dans l’innovation. Si vous doutez de la tendance haussière de cette tendance à Wall Street, jetez un œil à la performance des 15 derniers mois du FNB Global X Véhicules autonomes et électriques (DRIV). Cet ETF détient des constructeurs automobiles comme Tesla et Toyota, mais il détient également des fabricants de puces comme Intel et Nvidia.

(BTW, j’ai fait ce graphique 15 mois pour démontrer la tendance même au-delà des plus bas de mars 2020.)

L’annonce de la relance et de son financement dédié à l’infrastructure des VE était donc particulièrement excitante.

Voici comment Luke l’a résumé:

Un véhicule électrique fonctionne sur charge électrique. Si la batterie meurt et qu’il n’y a aucun endroit pour la recharger, le VE est bloqué là où vous l’avez laissé. Signification: sans bornes de recharge pour véhicules électriques, nous n’avons pas de véhicules électriques utilisables. De ce point de vue, le cas de mégatendance EV dont tout le monde parle – vous savez, celui où tout le monde achète une Tesla ou un autre EV au cours de la prochaine décennie – ne se concrétisera pas à moins qu’une poussée de croissance tout aussi importante ne se matérialise dans l’infrastructure de charge des VE. .

*** Cela ne signifie pas qu’il est temps de vider de l’argent dans chaque stock de recharge de VE

Bien que Luke soit un fervent partisan de l’investissement dans l’innovation, il n’a jamais conseillé d’y aller sans une recherche approfondie et un plan.

Il existe aujourd’hui de nombreuses entreprises de recharge de véhicules électriques. Tous n’y arriveront pas. En effet, seule une poignée d’entre eux fera grandir. Il n’est donc pas temps d’acheter des actions de recharge EV – il est plutôt temps d’acheter les meilleures actions de recharge EV. Et pour savoir lesquels sont «les meilleurs», nous devons d’abord comprendre la technologie de charge des VE.

Luke explique que l’une des choses importantes à retenir est que le réseau électrique est construit en utilisant du courant alternatif (CA), mais que les batteries ne peuvent stocker de l’énergie que sous forme de courant continu (CC). C’est pourquoi le cordon de votre ordinateur portable a une boîte au milieu – c’est le convertisseur AC / DC.

La recharge EV fonctionne à peu près de la même manière.

*** Comment fonctionne la charge EV

Il existe deux classifications de chargeurs CA – L1 et L2. Les chargeurs L1 sont les chargeurs les plus basiques. Ils sont vraiment lents, mais vraiment bon marché. Ils vous donneront environ 3 à 5 miles d’autonomie EV par heure de charge. Étant donné qu’ils sont peu coûteux et peu performants par nature, les chargeurs L1 sont courants en tant que solutions résidentielles, mais sont rarement utilisés au-delà de la maison. Les chargeurs L2 sont un grand pas en avant par rapport aux chargeurs L1. Ils sont beaucoup plus rapides, mais aussi beaucoup plus chers. Ils vous donneront peut-être 30 miles d’autonomie par heure de charge. Ces chargeurs L2 constituent la plupart des chargeurs sur la route aujourd’hui. Maintenant, il existe également des chargeurs rapides DC. Ces chargeurs sont fondamentalement distincts des chargeurs CA. Ils ont des convertisseurs CA / CC intégrés, qui convertissent l’alimentation CA du réseau en alimentation CC dans le chargeur lui-même. Cela permet donc au chargeur de pomper l’alimentation CC directement dans une batterie EV, en contournant complètement le convertisseur CA / CC de la voiture et entraînant ainsi une charge beaucoup plus puissante. Ces chargeurs sont exceptionnellement rapides… et incroyablement chers. En conséquence, ils peuvent vous offrir une autonomie de plus de 100 miles par heure de charge, mais il n’y en a pas beaucoup sur les routes aujourd’hui – seulement quelques milliers à travers l’ensemble des États-Unis. Compte tenu de ce contexte, il est important de comprendre que l’avenir du paysage de la recharge des véhicules électriques sera un mélange principalement de chargeurs L2 dans les zones urbaines et de certains chargeurs rapides CC sur les autoroutes. C’est parce que les chargeurs L2 sont assez bons. La réalité est que l’énorme passage des stations-service aux ports de recharge s’accompagnera d’un changement de paradigme tout aussi énorme dans le domaine où nous «remplissons» nos véhicules. Parce que les chargeurs de VE sont minuscules et peuvent être construits partout où il y a une connexion électrique, le temps des stations-service dédiées est révolu. Vous ne verrez pas les stations de recharge EV remplacer les stations-service. Vous verrez des stations-service s’éteindre et des ports de recharge pour véhicules électriques apparaître partout, du parking de votre salle de sport au parking de votre épicerie locale en passant par le parking de votre centre commercial local.

*** Des stocks pour profiter de cet environnement

Comme l’explique Luke, si vous voulez choisir un gagnant dans le jeu de l’infrastructure de recharge EV, vous voudrez acheter des actions dans des entreprises qui sont soit excellentes en charge L2 ou DC, soit suffisamment innovantes pour trouver un moyen de battre la concurrence quand elle vient de facturer les prix.

Luke a identifié deux gagnants incontestables dans le monde de la recharge EV, et ils devraient tirer le meilleur parti des plans de bornes de recharge EV de Biden.

Une entreprise est le leader incontesté de la recharge L2… l’autre a trouvé un moyen de recharger gratuitement.

Luke recommande à la fois ces actions dans son service Innovation Investor, ainsi que des paniers d’actions d’innovateurs dans les domaines de l’énergie verte, du divertissement numérique, de l’espace et de tout le commerce électronique.

Vous pouvez en savoir plus sur l’approche d’investissement de Luke et son service Innovation Investor en cliquant ici.

Passe un bon weekend.

Luis Hernandez

Rédacteur en chef, InvestorPlace