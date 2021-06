Biden précise publiquement que les sénateurs Sinema et Manchin bloquent la mesure de réforme du vote des démocrates ⋆ .

Le président Biden a critiqué mardi deux des sénateurs de son propre parti pour avoir entravé ses efforts pour faire adopter une législation sur le droit de vote au Congrès.

«J’entends tous les gens à la télévision dire:« Pourquoi Biden ne fait-il pas cela? », a déclaré le président dans un discours en Oklahoma marquant le 100e anniversaire du massacre de Tulsa. “Eh bien, parce que Biden n’a en fait qu’une majorité de quatre voix à la Chambre et une égalité au Sénat, avec deux membres du Sénat qui votent davantage avec mes amis républicains.”

Le président n’a pas mentionné les sénateurs démocrates par leur nom, mais faisait presque certainement référence au sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de la Virginie-Occidentale, chacun avec un électorat conservateur important.

Les démocrates disposent désormais de 50 des 100 voix de la chambre, dont deux d’indépendants, mais ont besoin de 60 voix pour adopter la mesure.

Cependant, ni Manchin ni Sinema ne soutiendront les efforts des démocrates du Sénat pour briser l’obstruction des républicains du Sénat et adopter la mesure à une simple majorité de 51 voix.

Bien que Biden affirme que les sénateurs votent davantage en accord avec le Parti républicain, une récente étude de Fox News montre qu’ils ont voté avec lui presque 100% du temps depuis son entrée en fonction le 20 janvier.

Le projet de loi sur les droits de vote a déjà été adopté par la Chambre contrôlée par les démocrates. La loi For The People, si elle est adoptée, puis promulguée par Biden, étendrait l’inscription des électeurs et l’accès au vote grâce à des processus tels que le vote anticipé et le vote par correspondance.

