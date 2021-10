Biden prend un coup sur la relation spéciale au Royaume-Uni alors qu’il soutient MACRON au milieu d’une ligne de pêche | Monde | Nouvelles

Lors du sommet du G20 à Rome, les présidents français et américain se sont rencontrés dans le but de renforcer les relations diplomatiques. La Maison Blanche a précédemment confirmé qu’elle « couvrirait le front de mer » des problèmes.

Cependant, dans un coup porté aux relations spéciales du Royaume-Uni avec les États-Unis, Joe Biden a snobé la Grande-Bretagne en faveur de la France.

L’homme de 78 ans a tweeté : « J’ai eu une excellente rencontre avec le président français Emmanuel Macron cet après-midi.

« Les États-Unis n’ont pas d’allié plus ancien, pas plus fidèle, pas plus décent que la France.

« Ils sont avec nous depuis le début – et nous serons toujours là pour eux. »

Le camouflet de Boris Johnson par Biden pour Emmanuel Macron intervient moins de deux ans après que le président américain a affirmé que le Premier ministre était un «clone physique et émotionnel» du président de l’époque, Donald Trump.

Les tensions entre la Grande-Bretagne et la France ont augmenté ces dernières semaines après que les ministres français ont averti qu’ils bloqueraient les bateaux britanniques dans certains des ports du pays et resserreraient les contrôles sur les navires voyageant entre la France et le Royaume-Uni alors que les deux pays se disputent les droits de pêche post-Brexit .

La superpuissance de l’UE veut que le problème soit résolu d’ici mardi ou infligera des mesures de rétorsion, qui pourraient inclure la coupure de l’approvisionnement en électricité des îles anglo-normandes.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré à Sky News que le Royaume-Uni avait délivré des licences post-Brexit à 1 700 navires, dont 750 bateaux de pêche français.

Cependant, l’annonce précédente d’un accord de défense transatlantique révolutionnaire impliquant la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui à son tour a déclenché l’effondrement de l’accord de 48 milliards de livres sterling de la France pour construire une flotte de sous-marins pour l’Australie, a exaspéré Macron.