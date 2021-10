Biden, près de 79 ans, prévoit de subir un examen physique «bientôt», dit Psaki

Le président Biden subira bientôt un examen physique, mais aucune date précise n’a été fixée, a déclaré jeudi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, lors d’une conférence de presse.

La vidéo du briefing montre Psaki répondant aux questions du journaliste de Playboy Brian Karem alors qu’elle enfilait un masque facial et se préparait à quitter la salle de briefing de la Maison Blanche après une séance avec une salle remplie de journalistes.

« Hey Jen », a demandé Karem à propos de Biden, qui aura 79 ans le 20 novembre et est l’homme le plus âgé à avoir jamais servi dans le bureau ovale. « Est-ce qu’il va bientôt passer un examen physique et le signaler au public américain ? »

« Il le fera, » répondit Psaki.

« Dans combien de temps ? Savons-nous ? demanda Karem.

BILL CLINTON RESTERA À L’HPITAL UNE AUTRE NUIT, RECEVRA DES ANTIBIOTIQUES, DIT LE PORTE-PAROLE

« Je n’ai pas de mise à jour pour vous, mais je le ferai bientôt », a répondu Psaki.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, prend la parole à la Maison Blanche à Washington, le 14 octobre 2021. (.)

« Mais avant la fin de l’année ? Karem continua.

« Je te le promets, » répondit Psaki. « Kelly [O’Donnell from NBC News] demande à ce sujet tout le temps. Elle nous garde sur nos gardes. »

L’interaction de Psaki avec Karem est intervenue deux jours après que l’attaché de presse ait abordé la question d’un examen physique de Biden lors d’un précédent briefing

« C’est la norme pour chaque président d’avoir un examen médical », a déclaré Psaki mardi. « Il obtiendra également un examen médical. Lorsqu’il obtiendra un examen médical, nous rendrons toutes ces informations disponibles. »

O’Donnell a également interrogé Psaki sur la santé de Biden en septembre, après que le président eut été vu tousser lors de plusieurs apparitions publiques.

« Je ne pense pas que ce soit un sujet de préoccupation », a déclaré Psaki le 16 septembre. « Il y a toute une série de raisons pour lesquelles nous devons nous racler la gorge ou avoir un léger rhume. »

Le président Biden a suscité des questions de la part des journalistes en septembre, lorsqu’il a été vu tousser lors de plusieurs discours. (.)

Psaki a ajouté qu’un médecin voyage avec Biden et que le président subit des évaluations fréquentes de sa santé.

En mai, lors de questions précédentes sur la santé de Biden, Psaki a insisté sur le fait que Biden était en bonne forme physique et en bonne santé.

« Je peux vous dire qu’ayant beaucoup voyagé avec lui, il est parfois difficile à suivre », a déclaré Psaki, qui avait 42 ans à l’époque et aura 43 ans le 1er décembre.

De nouvelles questions sur la santé de Biden ont peut-être été suscitées par la récente hospitalisation de l’ancien président Bill Clinton, qui était soigné en Californie pour une infection urologique et devait quitter l’hôpital dimanche, après avoir été admis mardi dernier après s’être senti fatigué.

Clinton, qui a eu 75 ans en août, a près de quatre ans de moins que Biden.

L’interaction de Psaki avec Karem jeudi apparaît vers la toute fin de cette vidéo de 43 minutes du point de presse de ce jour :