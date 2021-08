Biden prévient que COVID « ne connaît pas de frontières » alors que les migrants COVID + sont libérés à la frontière sud .

Alors que les inquiétudes concernant la variante COVID-19 Delta augmentent, le président Biden avertit que le virus « ne connaît pas de frontières », alors même que des milliers de migrants traversent la frontière américano-mexicaine sans système de test ou de vaccination en place.

Environ 50 000 migrants capturés à la frontière auraient été relâchés dans des communautés américaines, et certains ont été testés positifs pour COVID-19. La ville de McAllen, au Texas, a découvert des milliers de cas positifs parmi les migrants que les autorités américaines ont communiqués aux autorités locales.

“Depuis la mi-février 2021, plus de 7 000 immigrants positifs confirmés au COVID-19 ont été libérés dans la ville de McAllen par le CBP, dont plus de 1 500 nouveaux cas au cours des sept derniers jours”, lit-on dans un document de la ville.

Au total, plus d’un million d’immigrants illégaux ont été appréhendés à la frontière américano-mexicaine entre octobre 2020 et juin 2021.

“Le virus ne connaît pas de frontières”, a déclaré Biden à la Maison Blanche cette semaine en discutant des efforts de vaccination de son administration. « Vous ne pouvez pas construire un mur assez haut pour l’empêcher d’entrer. Il n’y a pas de mur assez haut ou d’océan assez large pour nous protéger d’une vaccination dans d’autres – du COVID-19 dans d’autres pays.

« En fait, tout comme le virus d’origine qui a causé COVID-19, la variante Delta est venue de l’étranger. Tant que le virus continuera de faire rage en dehors des États-Unis, des variantes potentiellement plus dangereuses pourraient à nouveau arriver sur nos côtes. »

Le Department of Homeland Security n’a actuellement pas de politique formelle exigeant des tests sur les migrants avant qu’ils ne soient libérés dans des localités américaines.

À ce jour, l’administration Biden n’a vacciné qu’un “nombre limité” de migrants que les autorités ont arrêtés à la frontière avant leur libération, selon .. L’administration pourrait adopter une politique exigeant la vaccination des migrants appréhendés à la frontière, mais aucune politique formelle n’a été annoncée publiquement.

Selon un rapport publié mercredi, l’administration Biden envisage également une exigence de vaccination pour les visiteurs étrangers entrant aux États-Unis en provenance d’autres pays.

Just the News a contacté les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour demander si le gouvernement américain exigera une preuve de vaccination pour les voyageurs étrangers visitant les États-Unis

« Les voyages internationaux présentent des risques supplémentaires, et même les voyageurs entièrement vaccinés courent un risque accru de contracter et éventuellement de propager de nouvelles variantes de COVID-19 », a déclaré un porte-parole du CDC en réponse. « Le CDC recommande de retarder les voyages internationaux jusqu’à ce que vous soyez complètement vacciné.

«Tous les passagers aériens venant aux États-Unis, y compris les citoyens américains et les personnes entièrement vaccinées, doivent avoir un résultat de test COVID-19 négatif pas plus de 3 jours avant le voyage ou une documentation de récupération de COVID-19 au cours des 3 derniers mois avant ils embarquent sur un vol pour les États-Unis.