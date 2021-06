Biden prévoit de contrer la Chine pas assez ⋆ 10z viral

Le président Biden tient une conférence de presse après le sommet américano-russe avec le président russe Vladimir Poutine, à Genève, Suisse, le 16 juin 2021. (Kevin Lamarque/.)

Ce que le plan Marshall peut nous apprendre sur l’initiative “la Ceinture et la Route”

L’initiative Belt and Road (BRI) de Xi Jinping, un élément essentiel de la politique étrangère chinoise, est un projet d’investissement de plusieurs milliards de dollars qui a le potentiel de renverser les États-Unis en tant que première superpuissance mondiale. Cela a pris plus de sept ans, mais les États-Unis ont finalement pris des mesures pour rivaliser avec la Chine, à travers le plan « Build Back Better World » (B3W) dévoilé lors du récent sommet du G-7. Même ainsi, la réponse américaine laisse beaucoup à désirer.

L’argent parle. Parmi les nombreuses leçons tirées des luttes massives des XIXe et XXe siècles, cet aphorisme se rapproche du haut de la liste. La « Cavalerie dorée de Saint-Georges » britannique a financé les armées russe et autrichienne pendant les guerres napoléoniennes. Le programme de prêt-bail des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale a fourni les Alliés des années avant notre entrée officielle en guerre. Le plus célèbre de tous était le plan Marshall, un programme de 13 milliards de dollars sur quatre ans conçu par l’administration Truman pour lutter contre le déclin économique précipité de l’après-guerre en Europe. Adopté en 1948, il équivaudrait à environ 146 milliards de dollars en 2021.

Cela dit, en 2019, les États-Unis ont dépensé près de 40 milliards de dollars en aide étrangère, ce qui est en fait plus que le montant annuel ajusté (environ 36 milliards de dollars) dépensé pendant le plan Marshall. Ce qui rend le plan Marshall unique, cependant, c’est qu’il s’agissait presque entièrement d’une aide économique. Aujourd’hui, comme ce fut le cas lors des conflits continentaux et mondiaux des deux derniers siècles, la grande majorité de l’aide apportée l’était sous des formes militaires, telles que des ventes d’armes subventionnées et le financement du recrutement. La forme plus directe d’aide financière du plan Marshall a fait basculer les nations européennes appauvries à la table des négociations.

Comme en témoignent les notes internes écrites en 1947 par le sous-secrétaire d’État William Clayton et les planificateurs politiques du Département d’État, les dirigeants américains ont pris soin d’éviter de présenter le plan Marshall comme un plan pour rivaliser avec les Soviétiques. Ils étaient sceptiques quant à la volonté du public de soutenir une autre lutte internationale pour le pouvoir et s’inquiétaient du fait que Joseph Staline utilise sa force et son influence pour interférer avec le programme.

Malgré toute la compassion fraternelle que les Américains semblaient avoir sincèrement ressentie envers les Européens, les documents internes expriment une véritable crainte de la lente chute du moral sur le continent. Les décideurs politiques ont souligné à juste titre que le chaos est l’échelle parfaite pour les totalitaires et les communistes. En tant que telle, l’aide économique était conditionnelle. Les pays bénéficiaires devaient acheter des produits américains et libéraliser leurs économies. Les Américains ont présenté le plan Marshall comme un plan innocent pour la seule reprise économique, mais l’arrière-pensée de déplacer l’industrie européenne vers la droite est évidente.

« Notre politique n’est dirigée contre aucun pays ou doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos », a expliqué le secrétaire George Marshall. Le plan Marshall a largement atteint ses objectifs, mais il ne s’est pas parfaitement déroulé. Astucieusement, nos anciens dirigeants ont utilisé une rhétorique polie et universellement attrayante pour baisser la garde des Soviétiques, et Staline a initialement autorisé le bloc de l’Est à entamer des négociations. Malheureusement, ses subordonnés les plus intelligents ont vu à travers les discours nobles, et l’URSS a rapidement riposté avec le plan Molotov pour empêcher le capital américain de dominer l’ensemble du continent.

Les similitudes entre l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route” et le plan Marshall sont étonnantes, jusqu’au message. « Les programmes de développement seront ouverts et inclusifs, et non exclusifs », a proclamé Xi Jinping, les médias d’État présentant le plan comme une opportunité pour les nations du monde entier de s’engager dans un commerce équitable et mutuellement avantageux. Comme l’a expliqué Therese Shereen, il s’agit d’une mascarade destinée à exploiter les nations les plus pauvres. Grâce aux pièges de la dette et aux accords commerciaux sino-centrés, le Parti communiste chinois pourrait utiliser son influence pour combattre la présence militaire américaine en Asie du Sud-Est. Non seulement cela mettrait en péril la sécurité de Taïwan et du Japon, mais cela constituerait également une menace majeure pour la sécurité nationale. Nous ne pouvons pas permettre que nos alliés soient brutalisés et opprimés comme l’a été le Tibet, ou que nos troupes soient menacées.

Horriblement, nos dirigeants n’ont rien fait pour détourner nos alliés de l’attrait du yuan du Dragon. Au total, 139 pays – représentant ensemble environ 40 % du PIB mondial total – ont rejoint la BRI, y compris des membres de l’OTAN et des alliés de longue date tels que l’Italie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et la Turquie. Grâce à la bêtise des administrations Obama et Trump, B3W est déjà massivement désavantagé. Malgré tous les discours durs de Trump sur le commerce, il a totalement échoué à fournir une contre-offre significative aux États membres de la BRI.

Curieusement, l’initiative de la Chine a placé les États-Unis dans la même position que les Soviétiques face au plan Marshall. Mais le président Biden est incapable de projeter le pouvoir de la manière dont Harry Truman et Joseph Staline ont pu le faire (bien que de manière très différente). Les dirigeants du G-7 doivent adopter une ligne plus dure contre la Chine et faire pression sur leurs alliés pour qu’ils se tournent vers des sources d’investissement non génocidaires. Offrir une alternative ne suffit pas si des pays comme l’Autriche et la Grèce restent accrochés à un ennemi, surtout lorsque notre version du plan Molotov a sept ans de retard. Et s’il est généralement imprudent (pour ne pas dire plus) de consulter l’exemple soviétique pour obtenir des conseils, il y a en fait quelque chose que nous pouvons en apprendre.

La déclaration officielle de l’administration Biden sur B3W est une autre source de préoccupation. Indépendamment de la sympathie que l’on a pour les objectifs de la Maison Blanche d’atteindre l’« équité entre les sexes » internationale (quoi que cela implique) et de lutter contre le changement climatique, cette approche autoritaire est vouée à l’échec. L’obsession de B3W pour l’investissement « axé sur les valeurs » n’est pas réciproque au niveau international. En 2019, après que la Chine a été formellement condamnée par 22 pays pour avoir placé des millions de Ouïghours dans des camps de concentration, 37 autres pays se sont rassemblés pour exprimer leur soutien à la Chine. Sur ces 37, un énorme 32 sont actuellement membres de la BRI. Le Burkina Faso, l’Érythrée, la Corée du Nord, la Syrie et le Turkménistan sont les seules exceptions – et ces quatre derniers ont tous exprimé publiquement leur intérêt à adhérer. Ce sont les pays dont nous avons besoin du soutien. N’oubliez pas que l’histoire nous enseigne que l’argent peut facilement l’emporter sur les convictions idéologiques. Sinon, comment des pays comme l’Iran, l’Arabie saoudite et la Turquie, des nations qui prétendent représenter et défendre l’islam, pourraient-ils fermer les yeux sur le traitement des Ouïghours par la Chine ? Aussi nobles que soient les objectifs du G-7, nous devons tenir compte de la realpolitik.

Si le G-7 s’impose des limites à la croissance de son propre projet en étouffant les réglementations en matière d’énergie propre, les puissances étrangères continueront d’ignorer les appels américains à la justice. En outre, B3W est conçu comme, au moins en grande partie, une entreprise d’investissement pour les institutions privées. Ce qui a rendu les plans Marshall et Molotov – et ce qui rend actuellement BRI – si attrayants, c’est qu’ils étaient des investissements menés par l’État. Si ces projets avaient été menés par des intérêts privés, les zones à haut risque telles que l’Allemagne de l’Ouest de l’époque auraient eu du mal à acquérir les capitaux nécessaires. Peu d’entreprises privées veulent investir en Grèce, encore moins dans des pays en ruine comme le Venezuela et l’Afghanistan. Les États-Unis doivent être prêts à perdre de l’argent dans ce projet, de la même manière que la Chine. Le but est d’acquérir de l’influence, et l’influence coûte de l’argent.

Les États-Unis n’ont pas non plus besoin d’arrêter d’essayer d’orienter le monde en développement dans une direction plus favorable à ses valeurs. Mais pour inspirer des pays comme le Nigeria et le Tadjikistan à être meilleurs, nous devons d’abord les arracher à l’influence corruptrice de l’argent du PCC. Nous devons faire des offres d’investissement plus attrayantes que celles de la Chine, tout comme les Soviétiques l’avaient fait dans le bloc de l’Est. Nous devrions utiliser notre position de leader au sein de l’OTAN pour obliger les États membres à abandonner leurs accords avec la Chine. Trump a réussi à faire pression sur nos alliés européens pour qu’ils paient davantage leur juste part de la facture, et nous avons besoin du même type de vigueur et d’initiative maintenant.

La Chine a déjà utilisé sa puissance financière pour faire taire les critiques corporatives et politiques de ses cruautés. Les stars de la NBA et de la WWE ont été obligées de s’excuser pour des commentaires tout à fait légitimes. John Cena a été contraint de s’excuser en mandarin pour avoir été assez effronté pour désigner Taïwan comme un pays. Le PCC continue de refuser à ce pays insulaire l’adhésion à l’Organisation mondiale de la santé, même pendant une pandémie.

Il n’y a pas de place pour l’apaisement ici. La Chine arme le capital pour façonner un nouvel ordre mondial où le PCC est libre de faire ce qu’il veut. Cela ne veut pas dire que les États-Unis sont l’hégémonie mondiale parfaite. Ce n’est pas. Mais lorsque nous comparons les États politiques actuels des États-Unis et de la Chine, il devrait être clair lequel des deux est préférable.

Aron Ravin est stagiaire en rédaction d’été à National Review.