Biden prévoit de rendre le gaz plus cher parce que vous n’êtes pas assez pauvre

C’est apparemment ce que Joe Biden veut savoir, tandis que lui et le reste de son administration font de leur mieux pour s’assurer que vous payez encore plus chaque fois que vous faites le plein.

La dernière pièce de théâtre de Biden est un plan visant à bloquer le forage pétrolier et gazier à moins de 16 km du Chaco Canyon au Nouveau-Mexique, citant l’importance culturelle du canyon pour les groupes amérindiens locaux. Le parc historique national de Chaco Canyon s’étend sur environ 30 000 acres.

« Avez-vous déjà pensé que vous paieriez autant pour un gallon d’essence ? » – Joe Biden Oui, il a vraiment dit ça. pic.twitter.com/ApRtZrlweC – Danny Tarkanian (@DannyTarkanian) 10 novembre 2021

Mais l’interdiction des baux pétroliers et gaziers près de Chaco Canyon n’est que la plus récente d’une longue liste de mesures prises par l’administration Biden qui vous feront mal à la pompe.

Cibler les pipelines américains

Lors de son premier jour à la Maison Blanche, Biden a retiré le permis pour le pipeline controversé Keystone XL, ce qui a conduit à l’arrêt du projet en juin. Pendant ce temps, Biden a donné son feu vert au gazoduc russe Nord Stream 2, un projet de Matthias Warnig, affilié à Poutine.

Plus tôt ce mois-ci, l’attachée de presse adjointe de Biden, Karine Jean-Pierre, a signalé que l’administration se préparait à cibler un autre pipeline : la ligne 5 du Michigan.

« Le Corps des ingénieurs de l’armée prépare un impact environnemental pour examiner cela », a déclaré Jean-Pierre la semaine dernière. La canalisation 5 fournit 65 % de la demande de propane à la péninsule supérieure du Michigan et 55 % du propane à l’ensemble de l’État.

Alimenter l’inflation

Les prix à la consommation ont bondi de 6,2% en octobre par rapport à l’année précédente, la hausse de l’inflation la plus stupéfiante que les Américains aient connue en 30 ans. Pendant ce temps, au cours de la même période d’un an, les prix à la production ont augmenté de 8,6 pour cent.

L’administration Biden a continué d’essayer d’injecter plus d’argent dans l’économie avec des plans de dépenses sociales de plusieurs milliards de dollars, tandis que le marché vacille sous une crise croissante de la chaîne d’approvisionnement due en grande partie aux tentatives des démocrates de fermer l’économie pendant des mois.

Vaccins obligatoires

Le communiqué de presse coercitif de Biden devenu mandat bureaucratique obligeant les entreprises de 100 employés ou plus à exiger le tir COVID-19 a provoqué des pénuries de personnel dans tous les secteurs, exacerbant les crises d’approvisionnement et de production presque partout.

« Les fracturateurs américains, qui ont déjà du mal à embaucher suffisamment de travailleurs, craignent que le prochain mandat américain sur les vaccins n’aggrave la situation à un moment où les prix du pétrole et du gaz augmentent », a rapporté le Wall Street Journal en septembre.

Fédéraliser les terres pour interdire la production d’énergie

Après avoir utilisé les promesses de mettre fin au forage sur les terres fédérales comme un enjeu de campagne, Biden a signé des décrets lors de sa première semaine de mandat ordonnant au secrétaire à l’Intérieur d’arrêter tout nouveau bail pétrolier et gazier sur les terres fédérales.

« Pénaliser l’industrie pétrolière et gazière tue des emplois américains bien rémunérés, nuit à notre économie déjà en difficulté, rend notre pays plus dépendant des sources d’énergie étrangères et a un impact sur ceux qui dépendent d’une énergie abordable et fiable », a déclaré Anne Bradbury, présidente de l’American Exploration and Production Council. a déclaré à CNBC à l’époque.

Un juge fédéral a émis une injonction préliminaire contre le plan de Biden en juin, mais le combat politique se poursuit.

Menace de hausses d’impôts

Biden a depuis longtemps prévu d’inclure de nombreuses abrogations d’allégements fiscaux dans son budget massif qui équivaudrait à des milliards de dollars de nouvelles taxes sur les sociétés de gaz naturel et de pétrole.

Mais alors que la Maison Blanche fait tout son possible pour augmenter les coûts pour les familles américaines, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a écarté les inquiétudes et les responsabilités, utilisant simplement les inquiétudes des Américains concernant la hausse des prix du gaz pour pomper le programme vert de l’administration.

.@PressSec : « Notre point de vue est que la hausse des prix du gaz sur le long terme plaide encore davantage en faveur de doubler nos investissements et de nous concentrer sur les options d’énergie propre. » pic.twitter.com/rdDIm2spwY – Townhall.com (@townhallcom) 12 novembre 2021

Elle Reynolds est rédactrice adjointe à The Federalist et a obtenu son baccalauréat en administration publique du Patrick Henry College avec une mineure en journalisme. Vous pouvez suivre son travail sur Twitter à @_etreynolds.