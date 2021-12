Biden prolonge à nouveau la pause sur les remboursements de prêts étudiants – RedState

(Les opinions exprimées dans les éditoriaux invités sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement les vues de RedState.com.)

Le 22 décembre, le président Joe Biden a annoncé qu’il avait prolongé unilatéralement la suspension des remboursements des prêts étudiants de 90 jours supplémentaires, jusqu’au 1er mai 2022.

La dernière pause sur les remboursements, qui est désormais le troisième report sous Biden, « a donné à 41 millions d’Américains une marge de manœuvre dont ils avaient grand besoin pendant les bouleversements économiques causés par la pandémie mondiale de COVID-19 », selon l’administration Biden.

Au moment d’écrire ces lignes, le fardeau de la dette des prêts étudiants s’élève à 1,7 billion de dollars. Environ un tiers des 41 millions d’Américains qui détiennent une dette de prêt étudiant sont en défaut ou en défaut.

Cela soulève la question suivante : est-il sage que l’administration Biden repousse encore une fois la voie lorsqu’il s’agit de retarder le remboursement de la dette étudiante ? En un mot, cette réponse est un non catégorique.

Pour le meilleur ou pour le pire, les 41 millions d’Américains qui doivent payer 1,7 billion de dollars de prêts étudiants ont volontairement conclu ces contrats. En tant que tel, chacun des 41 millions d’Américains qui doivent des remboursements de prêts étudiants est contractuellement tenu de rembourser le montant qu’il a emprunté, pandémie ou non.

Pourtant, à l’époque de COVID-19, des contrats juridiquement contraignants ont été abandonnés, grâce au gouvernement fédéral.

Outre les multiples prolongations du remboursement de la dette des prêts étudiants, le gouvernement fédéral a également rendu nuls et non avenus les contrats existants entre les locataires et les propriétaires dans le cadre du moratoire fédéral sur les expulsions concocté par les Centers for Disease Control and Prevention.

Ne vous y trompez pas, c’est une route dangereuse à emprunter. Une fois que l’on a dit à la population qu’elle n’était plus tenue de respecter des contrats juridiquement contraignants, la pente glissante de l’ignorance de ses obligations contractuelles s’est déclenchée.

Pour beaucoup à gauche, c’est plus que correct.

En fait, le 22 décembre, le jour même où Biden a annoncé sa prolongation constitutionnellement douteuse des remboursements de la dette des prêts étudiants, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY), la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) et la représentante Ayanna Pressley ( D-MA) a publié une déclaration exhortant Biden à « prendre des mesures exécutives pour annuler 50 000 $ de dette étudiante, ce qui aidera à combler l’écart de richesse raciale pour les emprunteurs et à accélérer notre reprise économique ».

Selon leur déclaration, « si les paiements reprennent comme prévu le 1er février 2022, environ 7 milliards de dollars par mois et 85 milliards de dollars par an seront prélevés sur les budgets de plus de 18 millions d’emprunteurs de prêts étudiants ».

C’est absurde. Ces 18 millions d’emprunteurs de prêts étudiants ne seraient pas « dépouillés » de 85 milliards de dollars par an. Ils rembourseraient simplement de l’argent qu’ils ont volontairement emprunté.

L’aléa moral présenté en disant à des millions d’Américains qu’ils n’ont pas à rembourser l’argent qu’ils ont emprunté est perfide. Il ne tient pas non plus compte du sort des prêteurs, qui ont fourni des fonds initiaux pour que des millions d’Américains puissent poursuivre des études supérieures.

Malheureusement, tout cela tombe dans l’oreille d’un sourd parmi beaucoup trop de membres du Parti démocrate.

Mis à part le risque moral lié à la suspension/l’annulation de la dette étudiante, qu’en est-il des millions d’Américains (y compris cet auteur) qui ont littéralement travaillé jour et nuit pour rembourser leurs prêts étudiants ?

Il est extrêmement injuste pour tous les Américains qui ont fidèlement remboursé leurs prêts étudiants de décider arbitrairement qu’une cohorte qui a choisi d’emprunter de grosses sommes d’argent pour pouvoir aller à l’université que les règles séculaires de remboursement de ce que vous avez emprunté ne s’appliquent plus.

En outre, cela crée un précédent qui pourrait provoquer le chaos en ce qui concerne le remboursement de la dette de carte de crédit des Américains, les prêts automobiles en cours, les prêts immobiliers, etc.

L’administration Biden serait sage de reconnaître l’énigme éthique qu’elle introduit lorsqu’elle indique clairement que rembourser ses prêts est un choix et non un devoir.

Chris Talgo ([email protected]) est rédacteur en chef au Heartland Institute.