Biden prolonge le mandat des masques de voyage jusqu’en janvier ⋆ 10z

in

L’administration Biden prolonge le mandat fédéral du masque pour les transports jusqu’au 18 janvier.

« La TSA prolongera les directives jusqu’au 18 janvier 2022. Le but de la directive sur les masques de la TSA est de minimiser la propagation du COVID-19 dans les transports publics », a déclaré à The Hill un porte-parole de la Transportation Security Administration (TSA).

TSA a informé les principales compagnies aériennes de la prolongation mardi, a rapporté ..

Le mandat qui s’applique aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux bus et aux systèmes ferroviaires a déjà été prolongé jusqu’au 13 septembre. Ce décret, que le président Biden a initialement signé son premier jour de mandat, donne à la TSA le pouvoir jusqu’en septembre d’imposer une amende de 250 $ aux voyageurs non masqués pour une infraction initiale et peut augmenter jusqu’à 1 500 $ pour les récidivistes.

Lien source