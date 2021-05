Biden promet une forte augmentation du financement et de la dotation en personnel pour restaurer l’IRS et réprimer les riches fraudeurs fiscaux Vir .

Dans ce qui est une proposition ridiculement attendue depuis longtemps, le président Joe Biden préconise de doubler la taille de l’IRS, en ajoutant des dizaines de milliers de nouveaux travailleurs au cours de la prochaine décennie afin de l’aider à atteindre un autre de ses objectifs: renforcer l’application de la loi et faire payer les fraudeurs fiscaux. en haut. Cela viendrait avec une augmentation du financement de l’IRS de 80 milliards de dollars, et le retour sur cela pourrait être plus de 700 milliards de dollars de revenus dans la prochaine décennie.

Ce financement est inclus dans le plan américain des familles de Biden, la facture d’accompagnement de 1,8 billion de dollars du plan américain pour l’emploi, sa proposition d’infrastructure, et le département du Trésor le vend difficilement pour coïncider avec le jour de l’impôt de cette semaine.

L’IRS va avoir besoin de cet argent étant donné qu’au cours des six prochaines années, 52 000 employés de l’IRS devraient prendre leur retraite ou partir – et l’agence emploie actuellement environ 87 000 personnes. Le Syndicat national des employés du Trésor applaudit cette idée.

Le président Tony Reardon a déclaré que le syndicat ferait pression sur le Congrès pour obtenir ce nouveau financement, «donnant aux fonctionnaires qui y travaillent les outils dont ils ont besoin pour faire le travail. […] Le plan du Trésor est un virage à 180 degrés de 10 ans de compressions budgétaires qui ont réduit la main-d’œuvre de l’IRS et privé l’agence des ressources dont elle a besoin pour fonctionner comme prévu », a déclaré Reardon.

Des décennies de coupes budgétaires ont laissé l’agence avec d’anciens systèmes informatiques et beaucoup trop peu de membres du personnel. Le comité du budget de la Chambre a reconnu ces problèmes avec l’IRS dans un rapport l’automne dernier. “L’Internal Revenue Service (IRS) a fait face à de dures coupes budgétaires au cours de la dernière décennie, entravant sa capacité à servir le peuple américain de manière fondamentale”, a déclaré le comité. «Même avant la pandémie, l’IRS sous-financé avait du mal à s’acquitter de ses fonctions essentielles de perception et d’application des impôts.»

Cela signifie que beaucoup de tricheurs fiscaux – les gros qui pourraient devoir des centaines de milliers, voire des millions – s’en tirent. «Selon un rapport récent de l’Inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale (TIGTA), en raison d’un manque de ressources, l’IRS n’a pas vérifié plus de 897 000 personnes fortunées qui ont omis de produire des déclarations de revenus sur une période de trois ans – et ces personnes devaient près de 46 milliards de dollars d’impôts », a rapporté le comité. Cela vient après des décennies de républicains vilipendant, attaquant et affamant l’agence.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a décrit le plan de l’IRS pour les 700 milliards de dollars de nouveaux revenus avec l’augmentation potentielle du budget. Elle a déclaré que l’IRS allait inclure le marché de la cryptographie dans les nouvelles mesures d’application, ainsi que s’attaquer aux particuliers et aux entreprises à revenu élevé. De nouvelles règles de déclaration exigeraient que les banques et autres institutions financières fournissent des informations qui aideraient l’IRS à détecter les revenus non déclarés. Ces nouvelles règles de déclaration s’appliqueraient également aux crypto-monnaies, aux échanges et aux dépositaires d’actifs cryptographiques et aux services de paiement crypto.

«Bien qu’elles représentent aujourd’hui une part relativement faible des revenus de l’entreprise, les transactions de crypto-monnaie vont probablement gagner en importance au cours de la prochaine décennie, en particulier en présence d’un vaste régime de reporting des comptes financiers», a déclaré le département du Trésor dans un rapport publié cette semaine. . «Les propositions de conformité du président sont conçues pour améliorer les inégalités existantes en se concentrant sur l’évasion haut de gamme», indique le rapport. «Ces impôts impayés ont un coût pour les ménages américains et les contribuables dociles, car les décideurs choisissent des déficits croissants, des dépenses plus faibles pour les priorités nécessaires ou de nouvelles augmentations d’impôts pour compenser la perte de revenus.»

En juin dernier, l’IRS a publié un livre de données pour l’exercice 2019 détaillant ses processus au cours de la dernière décennie. Au cours de l’exercice 2010, l’IRS rapporte qu’il a employé 13 879 agents de revenu et a reçu environ 230 millions de retours. Mais en 2019, l’agence a reçu 253 millions de retours, soit une augmentation de près de 10%, mais ne disposait que de 8526 agents de revenus pour les examiner. Les rendements qui sont de plus en plus examinés sont les fruits à portée de main, les plus faciles à examiner pour les agents surchargés de travail. Au cours de la dernière décennie, les taux d’audit des personnes gagnant plus d’un million de dollars ont chuté de 81%, tandis que les audits des travailleurs réguliers, en particulier des travailleurs pauvres, n’ont pas sensiblement baissé. Cela signifie que l’IRS renonce à des milliards de dollars de revenus pour le trésor national.

Amara Enyia est consultante en politiques publiques et coordonnatrice des politiques et de la recherche pour The Movement for Black Lives, une coalition nationale de 300 organisations œuvrant dans le domaine de la justice raciale à travers le pays. Elle écrit au Grio que le problème n’est pas seulement que les personnes à revenu faible ou moyen ont supporté le poids des audits. C’est que le code fiscal lui-même est fondamentalement inéquitable. «Le code des impôts favorise la richesse – des choses comme les investissements, les maisons et autres actifs accumulés au cours de la vie», écrit Enyia.

«Le racisme systémique et la discrimination ont activement empêché les Noirs et d’autres personnes de couleur d’obtenir des choses comme des prêts immobiliers et des prêts commerciaux, ou de bénéficier de programmes comme le GI Bill qui aidaient les Blancs à obtenir des maisons, des entreprises et des terres – tous essentiels pour créer de la richesse.» Un contribuable blanc qui gagnait le même revenu qu’un contribuable noir serait beaucoup plus susceptible de bénéficier du code des impôts, car il serait beaucoup plus susceptible d’avoir un héritage protégé, un régime de retraite fiscalement avantageux et la déduction hypothécaire bénéficierait de la possession du leur. maison, ainsi que d’avoir une valeur massivement plus élevée accordée à cette maison.

C’est l’autre partie du système fiscal qui a besoin d’une refonte. Un IRS recentré sur les personnes qui peuvent définitivement se permettre de payer leurs impôts plutôt que sur les personnes qu’il est plus facile de presser est un bon début, tout comme un IRS enfin correctement financé pour faire le travail. Également en haut de la liste? Un nouveau commissaire de l’IRS – celui qui n’est pas un vestige de Trump et n’est pas en mesure de saboter les efforts de Biden.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!