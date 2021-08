Biden promet une frappe aérienne sur ISIS-K “n’était pas le dernier” 10z viral

Président Joe Biden a promis de continuer à traquer ceux qui sont derrière l’attaque de l’aéroport de Kaboul qui a tué 13 militaires américains, affirmant que la frappe aérienne américaine de vendredi qui a éliminé les dirigeants de l’Etat islamique-K « n’était pas la dernière ».

Le président a publié samedi une longue déclaration contenant des mises à jour sur l’évacuation en cours de l’Afghanistan, la situation sécuritaire sur le terrain et ses plans pour poursuivre ISIS-K.

De la Maison Blanche :

Déclaration du président Joe Biden sur la mission d’évacuation à Kaboul

Ce matin, j’ai rencontré mon équipe de sécurité nationale à Washington et mes commandants sur le terrain. Nous avons discuté de la frappe que les forces américaines ont lancée hier soir contre le groupe terroriste ISIS-K en Afghanistan. J’ai dit que nous allions poursuivre le groupe responsable de l’attaque contre nos troupes et des civils innocents à Kaboul, et nous l’avons fait. Cette grève n’était pas la dernière. Nous continuerons de traquer toute personne impliquée dans cette attaque odieuse et de la faire payer. Chaque fois que quelqu’un cherchera à nuire aux États-Unis ou à attaquer nos troupes, nous répondrons. Cela ne fera jamais de doute. J’ai remercié le général McKenzie pour son leadership dans cette mission et pour son engagement envers la sécurité de nos troupes en Afghanistan.

La situation sur le terrain continue d’être extrêmement dangereuse et la menace d’attentats terroristes sur l’aéroport reste élevée. Nos commandants m’ont informé qu’une attaque est très probable dans les prochaines 24 à 36 heures. Je leur ai demandé de prendre toutes les mesures possibles pour donner la priorité à la protection de la force et je me suis assuré qu’ils disposent de toutes les autorités, ressources et plans pour protéger nos hommes et nos femmes sur le terrain. Ils m’ont assuré qu’ils l’avaient fait et qu’ils pouvaient prendre ces mesures tout en complétant la mission et en rétrogradant en toute sécurité notre personnel.

Malgré la situation dangereuse à Kaboul, nous continuons d’évacuer les civils. Hier, nous avons fait venir 6 800 autres personnes, dont des centaines d’Américains. Et aujourd’hui, nous avons discuté des préparatifs en cours pour aider les gens à continuer à quitter l’Afghanistan après le départ de nos militaires.

Les 13 militaires que nous avons perdus étaient des héros qui ont fait le sacrifice ultime au service de nos idéaux américains les plus élevés et tout en sauvant la vie des autres. Leur bravoure et leur altruisme ont permis à plus de 117 000 personnes à risque de se mettre en sécurité jusqu’à présent. Que Dieu protège nos troupes et tous ceux qui veillent en ces jours dangereux.