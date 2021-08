Biden, qui a promis de l’empathie en 2020, fustigé pour avoir abandonné les Américains à l’étranger

Le président Biden a fait campagne sur l’empathie, mais il est maintenant critiqué pour sa « méchanceté » pour avoir laissé les Américains et les Afghans à la merci des talibans.

“L’empathie compte. La compassion compte. Nous devons nous tendre la main et guérir ce pays – et c’est ce que je ferai en tant que président”, a promis Biden en février 2020. Sa campagne pour “restaurer l’âme de l’Amérique” et pour ” guérir ce pays” s’est fortement appuyé sur son histoire personnelle de perte – la perte de sa femme dans un accident de voiture et la perte de son fils aîné, Beau Biden.

Biden a affirmé que Trump n’avait jamais dit « quoi que ce soit qui se rapproche d’une expression sincère d’empathie pour les personnes qui souffrent », tandis que démocrate après démocrate a mentionné l’empathie tout en approuvant Biden.

“L’empathie compte”, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., en approuvant Biden. Elle a déclaré que la “tragédie indicible” à laquelle Biden a été confronté animait “l’empathie qu’il étend aux Américains en difficulté – quelle que soit leur histoire”.

LA PRÉVISION DE BIDEN EN AFGHANISTAN ÉCHEC SPECTACULAIREMENT

Lorsque Biden a remporté les élections, sa campagne a publié des panneaux vidéo lors d’un rassemblement d’encouragement au Delaware, proclamant: “Les gens ont choisi l’empathie”.

Mais KT McFarland, conseiller adjoint à la sécurité nationale de l’ancien président Donald Trump, a fustigé Biden pour une « méchanceté » qui incarne le contraire de ses promesses de campagne.

“La méchanceté, je pense, c’est qu’il a l’air si insensible envers les gens qui nous soutiennent depuis vingt ans et il est partout parce que d’un côté, il dit ‘Oh, ils ne se sont pas battus, ils ne valent rien, ‘ et hier, il a dit : ‘Nous allons faire sortir tout le monde'”, les Américains et les Afghans.

“Et je veux dire, c’est très irréaliste. N’est-ce pas? Parce qu’il y a probablement 3 000 Afghans qui veulent sortir, et je ne sais pas comment nous pouvons tous les faire sortir, certainement pas dans les délais”, a noté McFarland.

Vendredi, Biden a respecté sa date limite du 31 août pour retirer les troupes américaines d’Afghanistan, bien qu’il ait suggéré que les troupes pourraient rester au-delà de cette date. Biden a également déclaré qu’il y avait encore entre 10 000 et 15 000 Américains en Afghanistan.

Robert Charles, un ancien secrétaire d’État adjoint du président George W. Bush, a déclaré à Fox News qu’il pourrait cependant y avoir jusqu’à 40 000 Américains dans le pays.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que des avions militaires américains avaient évacué environ 13 000 personnes entre le 14 et le 20 août, mais McFarland a noté que tous les Américains en Afghanistan ne vivent pas à proximité de la capitale Kaboul.

“Je ne pense pas qu’ils fassent sortir les Américains aussi rapidement”, a déclaré McFarland. “Ils ne sont pas tous à Kaboul. Nous avons une très grande présence dans tout le pays, et en particulier avec des ONG dans tout le pays.”

SÉN. COTON APPELLE LE RETRAIT DE BIDEN AFGHANISTAN ‘DÉSASTRE’, MISE EN GARDE D’IMPACTS À LONG TERME

“Dans de nombreux cas, il y aura aussi comme deux ou trois personnes qui travaillent dans une école” dans une zone reculée, a-t-elle ajouté. “Ils sont tous seuls maintenant.”

“Ils sont maintenant dans une position où ils doivent se rendre à Kaboul, sur des routes non pavées, à travers les points de contrôle de divers groupes tribaux, trouver leur chemin vers Kaboul”, a expliqué McFarland. “Une fois à Kaboul, ils doivent se frayer un chemin à travers la milice talibane.”

L’ancien conseiller de Trump a fait remarquer une “déconnexion étrange que Biden a”. Elle a concédé que “peut-être pense-t-il que c’est vrai”, mais elle a insisté sur le fait que les responsables américains “doivent savoir qu’ils ne peuvent pas faire sortir tout le monde”.

“Il a clairement conclu une sorte d’accord avec les talibans selon lequel les forces américaines ne quitteront pas le périmètre tant qu’elles laisseront passer notre peuple, et nous comptons donc sur la bonne volonté des talibans, les gars qui essayaient juste de tuez-nous”, a déclaré McFarland. Elle a noté que les États-Unis “ont d’abord abandonné toutes les bases militaires. C’est comme une chose incompétente après l’autre, ce qui est assez étonnant”.

McFarland a également noté les affirmations de Biden selon lesquelles l’Amérique est “de retour” maintenant que Trump n’est plus au pouvoir.

“Nous avons certainement abdiqué ce rôle de leader en Afghanistan”, a-t-elle déclaré. “Je pense que nous aurions dû sortir, mais pas de cette manière chaotique où tout ce qui aurait pu mal tourner s’est mal passé. Tout est dû à notre stupidité de gérer cela.”

McFarland a souligné que ce qu’elle a suggéré était la déclaration la plus insensible de Biden au sujet du retrait.

“Soyez clair, tout Américain qui veut rentrer à la maison, nous vous ramènerons à la maison”, a déclaré Biden vendredi.

“Biden n’arrête pas de dire:” Nous ferons sortir tous ceux qui veulent partir “”, a noté McFarland. “Cela, pour moi, n’est qu’un drapeau rouge là. Alors, est-ce que son argument est que s’ils ne se rendent pas à l’aéroport de Kaboul, cela signifie-t-il qu’ils ne veulent pas partir?”

« Qu’en est-il des gens qui sont partout dans le pays, et ils ne peuvent pas y arriver ? Cela signifie-t-il qu’ils vont être comptés comme des personnes qui ne veulent pas partir ? elle a ajouté.