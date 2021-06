Biden regarde Poutine ! 10z viral

in

Nos journalistes sont déterminés à détourner les yeux de l’état mental et physique de Joe Biden et à prétendre que tout va bien. Plus tôt dans la journée, le correspondant en chef de CNN pour la sécurité nationale, Jim Sciutto, a poussé le dévouement servile de son réseau aux démocrates à un extrême hilarant :

« Yo, Jim, baissez-le d’un cran » – TV d’État nord-coréen https://t.co/0v3hcyCK4w – David Burge (@iowahawkblog) 16 juin 2021

C’est sérieusement ainsi que CNN rend compte de la sécurité nationale ! Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses.