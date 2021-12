Biden rejette les critiques sur le retrait de l’Afghanistan et répète le mensonge sur la guerre

Un sondage montre que la majorité des Américains désapprouvent Biden

L’animatrice de ‘America’s Newsroom’, Dana Perino, réagit aux chiffres du sondage du président Biden alors que la crise de la chaîne d’approvisionnement se poursuit pendant les vacances. Elle présente ensuite en avant-première le livre « All American Christmas » disponible dès maintenant.

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a rejeté les critiques sur son retrait d’Afghanistan, déclarant dans une interview publiée dimanche que « personne n’a trouvé de moyen de m’indiquer » comment se retirer « sans que personne ne soit blessé ».

Au cours d’une interview avec la correspondante de CBS News Rita Braver, Biden a évoqué l’Afghanistan, affirmant qu’il s’était opposé à la guerre dès le début et qu’il transférait la responsabilité du retrait désastreux.

« Afghanistan. Eh bien, je suis contre cette guerre en Afghanistan depuis le tout début », a déclaré Biden. « Nous dépensons 300 millions de dollars par semaine en Afghanistan sur 20 ans. »

DES DIRIGEANTS MILITAIRES À LA RETRAITE DEMANDENT LA DÉMISSION EN MASSE DE L’ÉQUIPE BIDEN : MILEY, AUSTIN, BLINKEN, SULLIVAN

« Tout le monde dit : ‘Tu aurais pu sortir sans que personne ne soit blessé' », a-t-il poursuivi. « Personne n’a trouvé de moyen de m’indiquer comment cela se passe. »

L’affirmation de Biden de s’être opposé à la guerre « dès le début » fait écho aux remarques qu’il a faites dans une interview en 2019 avec le comité de rédaction du Seacoast Media Group du New Hampshire.

« Je suis le gars qui – comme cela a été souligné à plusieurs reprises – qui pensait que nous ne devrions pas aller en Afghanistan », a-t-il déclaré à l’époque.

Le président Joe Biden prononce une allocution lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

Biden ne s’est cependant pas opposé à l’invasion de l’Afghanistan. Alors sénateur du Delaware, il s’est joint à ses collègues lors d’un vote unanime en faveur de l’autorisation en 2001 de la force militaire contre « des nations, des organisations ou des personnes » que le président George W. Bush a déterminé à avoir aidé à perpétrer le 11 septembre 2001. , Attaques terroristes.

Biden a vanté à plusieurs reprises son opposition à la « vague » de troupes supplémentaires du président Barack Obama en Afghanistan lorsque Biden était vice-président en 2009. Cette opposition, cependant, ne signifie pas que Biden a été « contre cette guerre… dès le début. «

Le président Biden a également déformé les critiques concernant son retrait d’Afghanistan. Les critiques ne reprochent pas au président de ne pas être « sorti sans que personne ne soit blessé », mais plutôt d’avoir rompu sa propre promesse de ne pas laisser les Américains derrière, entre autres.

Des soldats talibans montent la garde dans la province du Panjshir, au nord-est de l’Afghanistan, le mercredi 8 septembre 2021. (AP Photo/Mohammad Asif Khan) (AP Photo/Mohammad Asif Khan)

« S’il reste des citoyens américains, nous resterons pour tous les faire sortir », a déclaré Biden à George Stephanopoulos d’ABC News le 16 août. Pourtant, le 31 août, à peine 15 jours plus tard, le président marquait la fin de la guerre. en Afghanistan avec un discours dans lequel il a admis qu' »environ 100 à 200 Américains restent en Afghanistan avec une certaine intention de partir ».

« Ce qui est vraiment gênant et presque effrayant à savoir, c’est que nous avons un commandant en chef qui ne voit pas l’impératif de ramener les Américains à la maison », a déclaré le lieutenant-général (à la retraite) William « Jerry » Boykin à Fox News dans une interview sur 1er septembre. « C’est une philosophie de longue date, pas seulement de l’armée, mais de l’Amérique. »

Boykin s’est joint à d’autres chefs militaires à la retraite pour appeler à la démission des plus hauts responsables militaires et diplomatiques de Biden, notamment le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, à la suite du retrait.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le lieutenant-général à la retraite Keith Kellogg, ancien conseiller par intérim à la sécurité nationale du président Trump, avait précédemment déclaré à Fox News que la situation post-retrait en Afghanistan était pire que la situation post-retrait en Irak, d’où est sorti l’État islamique.

Alors que le mandat du président Biden à la Maison Blanche atteint le cap des 100 jours, les observateurs des médias et les professeurs de journalisme ont remarqué que les journalistes sont « extrêmement favorables, polis et doux » lorsqu’ils couvrent l’administration actuelle. (.)