Biden rejoint le Conseil des droits de l’homme de l’ONU après avoir approuvé la résolution anti-israélienne – RedState

Certaines choses ne changent jamais, parmi lesquelles l’histoire honteuse du Parti démocrate de jeter Israël sous le bus à chaque occasion, et la longue et flagrante histoire d’antisémitisme des Nations Unies. Exemple concret :

L’administration Biden a rejoint jeudi le ridiculement nommé Conseil des droits de l’homme des Nations Unies – quelques jours seulement après que le conseil a voté massivement pour approuver une résolution anti-israélienne que plusieurs pays occidentaux – les alliés des États-Unis – ont boycotté en raison de sa nature antisémite.

Les États-Unis ont été élus au sein de l’organe trois jours seulement après que le Conseil des droits de l’homme par un vote de 32 à 10 a approuvé la « Déclaration de Durban », comme le rapporte le Washington Free Beacon, une résolution qui affirme son soutien à Durban 2001 notoirement anti-israélien. Conférence et sa conclusion selon laquelle, de toutes les nations, seul Israël est coupable de racisme – ce qui est, bien sûr, une notion ridicule, à commencer par les pauvres Palestiniens mis en cause, dont les différents dirigeants ont juré de « jeter Israël à la mer ». «

En voici plus, via WFB :

La Conférence de Durban, que les Nations Unies ont appuyée à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années, a été qualifiée de « symbole le plus puissant de la haine organisée contre Israël » par le fondateur de l’ONG Monitor, un institut qui analyse les organisations non gouvernementales. Des diplomates britanniques, dans une déclaration sur le dernier vote du Conseil à Durban, ont déclaré que les Nations Unies « ont minimisé le fléau de l’antisémitisme » et que « cela doit cesser » immédiatement.

Alors que l’administration Trump s’est retirée du conseil en 2018, invoquant le parti pris anti-israélien et le programme antisémite de l’organisme, l’administration Biden a déclaré qu’un siège à la table aiderait les États-Unis à réformer l’organisme. D’anciens hauts responsables de l’administration Trump et des républicains au Congrès ont critiqué la décision de l’administration Biden, affirmant que les États-Unis ne devraient jouer aucun rôle dans une organisation qui cible régulièrement les Juifs et comprend parmi ses membres certains des plus grands violateurs des droits de l’homme au monde, tels que la Chine, Cuba, Russie et Vénézuela.