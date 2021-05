Biden rencontre secrètement le directeur du Mossad à la Maison Blanche pour discuter de l’Iran ⋆ .

Le président américain Joe Biden est «passé» à une réunion avec le directeur des services secrets israéliens du Mossad à la Maison Blanche cette semaine, dans une interaction qui aurait été imprévue suite à un accident de masse à Mount Meron, en Israël, qui a fait 45 morts.

“Première publication: le président américain Biden a rencontré hier le chef du Mossad Yossi Cohen à la Maison Blanche”, a rapporté l’agence de presse israélienne N12. «Le Premier ministre Netanyahu informera le chef du Mossad des questions clés. La réunion a été suivie par des membres de haut niveau du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. La réunion, d’après ce que nous comprenons, n’était pas planifiée à l’avance et était prévue lors de la visite de la délégation israélienne à Washington cette semaine.

Selon le Times of Israel, un porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain a déclaré que Cohen et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan se réunissaient pour «discuter des problèmes de sécurité régionale».

Les actions de politique étrangère du régime Biden ont entraîné une détérioration rapide des relations des États-Unis avec l’Iran, qui étaient déjà sur la glace mince.

Fin avril, des navires de la marine américaine ont tiré des «coups de semonce» sur des hors-bord iraniens dans les eaux internationales:

Navires de guerre appartenant aux États-Unis. La marine et les garde-côtes américains ont tiré des «coups de semonce» sur les navires de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique iranien dans les eaux internationales au cours d’une rencontre rapprochée passionnée lundi, a révélé la marine américaine cette semaine.

Un communiqué publié par l’US Navy a déclaré: «Les vedettes rapides armées de l’IRGCN ont rapidement approché le navire côtier de patrouille de l’US Navy USS Firebolt (PC 10) et le patrouilleur USCGC Baranoff (WPB 1318) de la Garde côtière américaine à une distance inutilement proche avec une intention inconnue, y compris un point d’approche le plus proche (CPA) de 68 verges des deux navires américains. »

«Les équipages américains ont émis de multiples avertissements via la radio pont à pont et les appareils porte-voix, mais les navires de l’IRGCN ont poursuivi leurs manœuvres à courte portée», poursuit le communiqué. «L’équipage du Firebolt a alors tiré des coups de semonce, et les navires de l’IRGCN se sont éloignés à une distance de sécurité des navires américains.»