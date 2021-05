Biden rencontrera la famille de George Floyd à l’occasion de l’anniversaire du meurtre ⋆ .

Président Joe Biden rencontrera George Floydla famille à l’occasion du premier anniversaire du meurtre de l’homme de Minneapolis, a confirmé vendredi la Maison Blanche.

«Mardi, il marquera l’anniversaire de la mort de George Floyd. Nous aurons bientôt plus de détails sur les plans pour ce jour », a déclaré l’attaché de presse de la Maison Blanche. Jen Psaki.

Le président américain Joe Biden (Photo par Al Drago-Pool / .)

Le président Biden a imploré le Sénat d’adopter la George Floyd Justice In Police Act que les démocrates ont fait passer de justesse à la Chambre en mars. Lors de son premier discours sur l’état de l’Union en avril, le président Biden a invoqué les paroles de la fille de Floyd, âgée de sept ans, Gianna Floyd. «Elle m’a regardé et a dit:« Mon père a changé le monde ». Après la condamnation du meurtrier de George Floyd, nous pouvons voir à quel point elle avait raison si nous avons le courage d’agir en tant que Congrès.

Psaki a abordé la législation cruciale et la possibilité de son adoption vendredi, a rapporté la Colline. «Ce serait une contribution à la reconstruction de la confiance dans les communautés. De toute évidence, il reste encore beaucoup à faire au-delà de cela; ce n’est pas la seule étape – loin de là », a déclaré Psaki.

Des gens défilent dans les rues après l’annonce du verdict pour Derek Chauvin le 20 avril 2021 à Atlanta, aux États-Unis. (Photo par Megan Varner / .)

La loi interdirait les étranglements et les mandats de non-coup et créerait une base de données nationale pour les agents impliqués dans des enquêtes sur les fautes professionnelles. Cependant, la question de l’immunité qualifiée est devenue le plus grand point de discorde entre les démocrates progressistes et les républicains, et les membres du Congrès ont laissé entendre qu’ils manqueraient la date limite du 25 mai fixée par le président Biden.

«Le plus important est que nous ayons un projet de loi qui arrive au bureau du président, pas la date à laquelle il arrive», a déclaré Représentante Karen Bass (D-CA) auteur de la version maison de la loi. Vendredi, dix membres de la Chambre, dirigés par des membres du “ Squad ”, Rép. Ayanna Pressley (D-MA) et Représentant Cori Bush (D-MO) a écrit une lettre au comité qui élabore la version sénatoriale de la loi pour mettre fin à l’immunité qualifiée, a rapporté CNBC.

«Étant donné que la violence policière, en tant qu’arme de racisme structurel, continue d’avoir des conséquences dévastatrices et mortelles pour les vies des Noirs et des Marrons à travers notre pays, nous vous exhortons vivement non seulement à maintenir mais à renforcer la disposition éliminant l’immunité qualifiée alors que les négociations au Sénat se poursuivent. ,” ils ont écrit.

À l’approche de l’anniversaire du meurtre de George Floyd, certaines personnes disent que la meilleure façon de l’honorer est que le Congrès adopte un projet de loi en son nom qui révise le maintien de l’ordre. (Photo AP / Carolyn Kaster, fichier)

Comme theGrio l’a précédemment rapporté, la famille de Floyd a annoncé cette semaine qu’elle observerait le premier anniversaire de son décès avec des événements dans plusieurs villes. Rév. Al Sharpton, avocat Benjamin Crump et la George Floyd Memorial Foundation mènera des événements officiels avec la famille à Houston, Minneapolis et New York.

«Nous allons célébrer la vie de mon frère d’une manière très, très spéciale», la sœur de Floyd, Bridgett Floyd a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse virtuelle.

Gerren Keith Gaynor et Biba Adams de TheGrio ont contribué à ce rapport.

