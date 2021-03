Biden répond au mot selon lequel Trump pourrait aller à la frontière avec une déviation classique – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons déjà signalé, le président Donald Trump a déclaré ce week-end qu’il pourrait se rendre à la frontière puisque Joe Biden ne semblait pas s’attaquer à la crise frontalière; que des gens du CBP et de l’ICE lui ont demandé d’aller à la frontière.

Biden n’est pas allé à la frontière et, dans le passé, lorsqu’on lui a demandé s’il y allait, il a simplement rejeté la question sans réponse directe, minimisant le tout.

Aujourd’hui, on lui a posé des questions sur les remarques de Trump sur le fait d’aller à la frontière – pensait-il que ce serait productif, et Biden, avait-il des idées sur le moment où il pourrait aller à la frontière?

La réponse de Biden était Biden classique – une déviation qui ne dit rien.

Biden sur une potentielle visite de Trump à la frontière: «Je me fiche de ce que fait l’autre gars.» pic.twitter.com/2V0b2mgmDX – Breaking911 (@ Breaking911) 28 mars 2021

«Nous mettons en place un plan dans lequel je me sens très confiant», a-t-il affirmé. « Et je me fiche de ce que fait l’autre gars. » C’est devenu la réponse de stock de l’administration, ils travaillent sur un «plan» ou «c’est notre plan». Eh bien, à moins que le plan ne soit de laisser entrer un nombre record de mineurs non accompagnés, vous faites un travail assez médiocre. Si tel est le plan, vous faites un excellent travail. L ‘«autre type» vous a fait honte de l’effort et de ce qu’il a réalisé malgré l’opposition démocrate pour arrêter le flux d’étrangers illégaux. Vous devriez vous soucier de ce que l’autre gars a fait, vous auriez pu apprendre de lui.

Interrogée, la directrice des communications de la Maison Blanche, Kate Bedingfield, a expliqué à quel point elle s’efforçait de trouver plus d’espaces pour loger les enfants. La réponse aurait dû être de couper le flux.

En attendant, imaginez si Trump était au pouvoir et refusait aux médias l’accès aux installations dans de telles circonstances, comme le fait en fait Joe Biden. Imaginez s’il disait: «Nous n’avons pas besoin de vous laisser entrer maintenant, nous vous laisserons entrer quand nous aurons tout compris», comme l’a dit Joe lors de sa conférence de presse. Nous savons que les médias hurleraient partout. Certains l’ont mentionné mais il n’y a rien à voir avec les cris parce que c’est un démocrate.

Ça va empirer. Bien, bien pire.

SCOOP: L’administration Biden prévoit que le nombre d’enfants non accompagnés traversant la frontière pourrait passer de plus de 16000 ce mois-ci à 26000 en septembre, par documents divulgués à Axios. https://t.co/X2PdoBJiiR pic.twitter.com/XFdAlCtufF – Axios (@axios) 28 mars 2021

Jusqu’à ce mois-ci, le record était de 11 475 en mai 2019. Les projections minimales pour chacun des six prochains mois sont des milliers plus élevées que cela. https://t.co/X2PdoBJiiR – Axios (@axios) 28 mars 2021

L’administration de Biden prévoit au moins 34 100 lits supplémentaires pour abriter les enfants migrants | @priscialva https://t.co/SPq6b5H9yn – État de l’Union (@CNNSotu) 27 mars 2021

Mais rappelez-vous, il n’y a pas de crise parce que Joe Biden, le WaPo et l’AP nous le disent.

Alors ne faites pas attention à cela ou à leurs efforts pour empêcher les gens de voir ce qui se passe.

Jusqu’où Joe Biden va-t-il empêcher les Américains de voir à l’intérieur des installations de Donna CBP? Biden a envoyé un agent politique de DC pour bloquer nos caméras et a même menacé un autre sénateur de faire obstruction au contrôle légitime du Congrès. pic.twitter.com/vHT2U7Nh1z – Ted Cruz (@tedcruz) 28 mars 2021

HT: Twitchy