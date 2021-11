Biden réprimande les journalistes qui n’expliquent pas les problèmes de chaîne d’approvisionnement

Attaché de presse Jen Psaki précédemment blâmé les problèmes de pandémie pour les problèmes de chaîne d’approvisionnement, suggérant que le public américain a pris de mauvaises habitudes qui nuisaient à l’économie. Samedi, le président Joe Biden blâmer moins les électeurs et davantage le virus lui-même, mais a épargné quelques points de doigt à la presse pour ne pas avoir expliqué aux lecteurs à quoi son administration est confrontée avec la chaîne d’approvisionnement.

« Les gens sont inquiets », a déclaré le président américain à propos de la façon dont les problèmes de chaîne d’approvisionnement entraînent des prix plus élevés à la caisse pour le public américain. Ces inquiétudes ont fait l’objet d’un reportage très décrié (par le démocrate à chèque bleu et les médias Twitter) cette semaine sur la hausse du prix du lait.

Biden a reconnu que les gens sont «naturellement inquiets. «Pourquoi le prix des produits agricoles, quand je vais au magasin, pourquoi est-il plus élevé?’», a-t-il déclaré. Il a dit que si vous choisissiez une personne au hasard dans un restaurant et que vous lui posiez des questions sur la chaîne d’approvisionnement, « pensez-vous qu’elle comprendrait ? »

«Ce sont des gens intelligents, mais la chaîne d’approvisionnement. Eh bien, pourquoi tout est-il sauvegardé ? Eh bien, c’est sauvegardé parce que les gens qui fournissent les matériaux qui finissent par être sur notre table de cuisine ou dans notre vie, devinez quoi ? Ils ferment ces usines parce qu’ils ont du covid », a déclaré Biden, ne mentionnant ni les personnes qui ne reprennent pas la main-d’œuvre, ni les départs ou les licenciements pour des mandats de masque et de vaccin.

« C’est donc un monde compliqué auquel les gens sont confrontés », a poursuivi Biden. « Nous n’avons jamais été confrontés à quelque chose comme ça auparavant. Je veux dire, je ne dis pas que c’est le pire de tous les temps de l’histoire américaine, mais nous n’avons jamais été confrontés à quelque chose d’aussi, en quelque sorte, de défi de compréhension et de ce qui se passe.

Il a ensuite vérifié son commentaire précédent au sujet d’un restaurant, ajoutant que c’était difficile aussi si vous aviez un doctorat, car c’était « déroutant » et c’est pourquoi « les gens sont naturellement inquiets.

Il a ensuite soutenu que la presse était en partie responsable de ce manque de compréhension.

« Donc, tout ce que je peux dire, c’est que ce que je vais essayer de faire, c’est expliquer au peuple américain, du mieux que je peux – et au fait, vous écrivez tous pour gagner votre vie. Je n’ai vu personne d’entre vous expliquer très bien la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Biden aux journalistes dans la salle. Quand il y avait des grognements et même des rires dans la pièce, Biden a dit: «Non, non, je ne critique pas! Je suis mortellement sérieux.

« Quand votre éditeur dit, expliquez la chaîne d’approvisionnement, d’accord ? Beaucoup de chance dans vos années de retraite, disait mon entraîneur, mais je le pense sincèrement », a-t-il dit plutôt énigmatiquement car il y avait plus de rires dans la salle.

« C’est une époque déroutante, une époque déroutante. Pensez à tous ces enfants, à tous ces enfants qui ont peut-être perdu plus d’un an d’études, en n’étant absent qu’un semestre. Pensez à tout ce qui se passe en termes d’accès à tout depuis votre retour à l’université, si vous êtes à l’université, où, êtes-vous – devez-vous porter votre masque, qui est votre colocataire ? Je veux dire que c’est un moment déroutant », a déclaré Biden avec confusion.

Regardez le clip ci-dessus, via Fox News.

