Biden rétablit les règles de logement équitable Trump éviscéré ⋆ .

Biden a exercé l’autorité présidentielle et 68,7 milliards de dollars ont été attribués à HUD pour l’exercice 2022; une augmentation de 9 milliards de dollars par rapport au financement de 2021, prévue.

* Bien que le mois d’avril soit considéré chaque année comme le mois du logement équitable, la réalité pour l’Amérique noire et les autres personnes de couleur est que le logement n’a pas beaucoup changé depuis la promulgation fédérale de 1968 de la loi sur le logement équitable. Sa promulgation est survenue sept jours après l’assassinat du Dr Martin Luther King, Jr., qui avait fortement préconisé un logement équitable et ouvert.

Mais 53 ans après une loi historique, la race et le lieu restent les facteurs déterminants pour savoir qui a la possibilité de créer de la richesse, ainsi que de partager les avantages financiers de la richesse entre les générations familiales.

Ce qui rend la célébration de cette année plus encourageante, ce sont les efforts renouvelés du président Biden et du Congrès pour corriger les refus de plusieurs décennies d’accès complet au rêve américain.

Pour la première fois en plus de quatre ans, le président du pays a engagé son administration à rechercher activement un logement équitable. Commençant par un mémorandum coïncidant avec son investiture le 26 janvier, le président Biden a ordonné au secrétaire au Logement et au Développement urbain (HUD) de «dès que possible, prendre toutes les mesures nécessaires pour examiner les effets de» l’abrogation de deux clés par l’administration Trump en 2020. règles de logement émises par l’administration Obama: le Disparate Impact Standard de 2013 et le 2015 Affirmively Prosterning Fair Housing.

Le jour de l’inauguration, le Sénat américain n’avait pas encore pris de mesures contre de nombreuses agences au niveau du cabinet.

“Il ne s’agit pas seulement d’un mandat pour s’abstenir de toute discrimination”, a déclaré le président Biden le 26 janvier, “mais d’un mandat pour prendre des mesures qui annulent les schémas historiques de ségrégation et d’autres types de discrimination et qui donnent accès à des opportunités longtemps refusées.”

La norme «d’impact disparate» pour prouver la discrimination contribue à garantir que les prêteurs, les assureurs, les gouvernements et autres personnes couvertes par le Fair Housing Act de 1968 analysent leurs politiques et éliminent celles qui blessent de manière disproportionnée certains groupes sans justification. De même, la promotion positive du logement équitable (AFFH) exige légalement que les agences fédérales ainsi que les bénéficiaires de fonds fédéraux s’attaquent activement et travaillent à éliminer la discrimination et la ségrégation en matière de logement.

«La discrimination systémique continue de limiter les possibilités de logement pour les communautés noires et brunes et freine la croissance économique de notre pays», a déclaré Nikitra Bailey, vice-président exécutif du Center for Responsible Lending. «Le rétablissement des règles originales de Disparate Impact et de l’AFFH nous rapprochera de la réalisation d’une société plus juste où chacun a accès à des opportunités. De plus, étant donné les montants importants de financement fédéral soumis à l’exigence AFFH étant distribués, il est urgent de rétablir les obligations de la règle sur les juridictions.

Un mois seulement après sa confirmation du 13 mars au Sénat américain, la secrétaire du HUD, Marcia Fudge, a agi sur les instructions du président et a annoncé des mesures pour restaurer les deux règles de logement équitable éventrées par l’administration Trump. HUD a soumis les règles au Bureau de la gestion pour examen réglementaire. Une fois que l’OMB aura terminé son examen, les règles révisées seront publiées dans le Federal Register.

Autant que des réglementations équitables en matière de logement sont nécessaires, un financement adéquat pour soutenir les programmes HUD détermine combien de personnes à revenu faible ou moyen peuvent réellement recevoir une aide au logement.

Le 9 avril, dans l’exercice de l’autorité présidentielle pour les dépenses discrétionnaires, 68,7 milliards de dollars ont été attribués à HUD pour l’exercice 2022. Cette augmentation de près de 9 milliards de dollars par rapport aux niveaux de financement de 2021 augmentera les revenus des programmes fournissant des services directs. Tous ces fonds sont des fonds de bonus qui seront augmentés par d’autres fonds mis à disposition dans le cadre du processus budgétaire annuel.

«La demande de financement discrétionnaire pour l’exercice 22 du président Biden tourne la page sur des années de demandes de dépenses inadéquates et préjudiciables et habilite plutôt HUD à répondre aux besoins de logement des familles et des communautés à travers le pays. Je suis particulièrement heureux que la demande propose plus de 30 milliards de dollars pour étendre les bons de logement à 200 000 autres familles à faible revenu », a noté la secrétaire du HUD, Marcia Fudge.

La majeure partie de ces fonds est consacrée à l’expansion du programme de subventions globales pour le développement communautaire (CDBG) de 3,8 milliards de dollars. Le CDBG est l’un des programmes les plus appréciés du ministère et a bénéficié au fil des ans d’un soutien bipartisan en raison de sa concentration sur les priorités locales pour remédier aux problèmes de logement. De même, 3,5 milliards de dollars de revenus discrétionnaires seront consacrés à la résolution de l’itinérance.

Après plus d’un an de défis provoqués par le COVID-19, le risque de perdre un logement est encore plus grand aujourd’hui. La préservation des logements abordables et la prévention de l’itinérance sont des points forts pour de nombreuses communautés locales.

D’autres programmes HUD qui se développeront en raison du financement discrétionnaire comprennent: les bons de choix de logement, également connus sous le nom de logement de la section 8, qui augmentent le coût de location mensuel sur le marché du logement privé et desservent les familles à revenu faible à modéré; et le programme de partenariats pour l’investissement à domicile qui offre aux personnes âgées et aux personnes handicapées des logements abordables en permanence.

Le logement équitable est également en train de devenir un élément prioritaire pour les législateurs de Capitol Hill.

Le 13 avril, la commission des banques et des affaires urbaines du Sénat américain a organisé une audition intitulée «Séparés et inégaux: l’héritage de la discrimination raciale dans le logement». La déclaration liminaire du sénateur de l’Ohio Sherrod Brown en tant que présidente du comité a donné le ton au forum.

«Comme mon amie Joyce Beatty l’a dit récemment, nous ne pouvons pas changer notre histoire», a noté le sénateur Brown. «Mais nous pouvons en tirer des leçons et nous pouvons bâtir un avenir bien meilleur – un avenir qui nous rapproche de la concrétisation de nos idéaux fondateurs pour tous. Le logement équitable a mis plus de temps à passer par le Congrès que le droit de vote, la déségrégation des espaces publics et même l’égalité des chances en matière d’emploi.

Les témoignages d’experts ont fourni des données surprenantes et appellent à des changements qui concrétiseront les promesses d’un logement équitable.

Témoignant au nom du NAACP Legal Defence and Educational Fund, Inc., Richard Rothstein, son Senior Fellow émérite, a franchement évalué le manque de logements équitables de l’Amérique et ses conséquences. Depuis sa fondation en 1940 par feu Thurgood Marshall, LDF cherche des changements structurels pour étendre la démocratie, éliminer les disparités, parvenir à la justice raciale par le biais de litiges, de plaidoyer et d’éducation du public. Dans le domaine du logement, LDF s’emploie à lutter contre la ségrégation raciale et à promouvoir l’intégration et les opportunités raciales.

À titre d’exemple de pratiques discriminatoires fédérales, Rothstein a cité l’exemple de Levittown, une banlieue de 17 000 maisons produite en masse après la Seconde Guerre mondiale qui s’est vendue 7 990 $ avec un acompte de 0% pour les anciens combattants. Malgré les garanties du Servicemen’s Readjustment Act de 1944, plus communément connu sous le nom de projet de loi GI, les anciens combattants noirs se sont vu refuser des prêts et les banlieues sont restées entièrement blanches.

Cette discrimination a duré longtemps, même si le projet de loi sur l’IG garantissait aux anciens combattants une gamme d’avantages couvrant l’éducation, le chômage et les prêts pour l’achat de maisons, de fermes ou d’entreprises.

«Malgré le boom de l’accession à la propriété dans les années 1950 et 1960, qui a fait passer les taux d’accession à la propriété aux États-Unis de 30 à 60%, 98% des prêts approuvés par le gouvernement fédéral entre 1934 et 1968 sont allés à des candidats blancs», a témoigné Rothstein.

«En garantissant des prêts hypothécaires abordables pour les familles blanches et en excluant les familles noires ou en limitant les familles noires à acheter dans des quartiers moins avantageux économiquement, le gouvernement a créé, encouragé et renforcé une ségrégation raciale résidentielle intense dans tout le pays», a poursuivi Rothstein. Le «vol blanc», ou la création de banlieues blanches, a également été soutenu par des investissements fédéraux massifs dans la construction du réseau routier inter-États. Le gouvernement fédéral a souvent pris possession de maisons et de terres dans les communautés noires en revendiquant un domaine éminent afin de construire des autoroutes comme barrières physiques entre les quartiers blancs et les zones à forte présence d’Afro-Américains ou de communautés de couleur.

Lisa Rice, présidente-directrice générale de la National Fair Housing Alliance, la seule agence nationale de défense des droits civils à but non lucratif du pays dédiée à éliminer toutes les formes de discrimination en matière de logement et à garantir des opportunités de logement équitables pour tous, a également témoigné à l’audience du Sénat.

«Dans ce pays où vous vivez, c’est important», a déclaré Rice. «Votre adresse détermine presque tout ce qui vous concerne – vos chances d’obtenir votre diplôme d’études secondaires ou collégiales, d’être arrêté, la valeur nette, le revenu, la capacité de posséder une maison, votre pointage de crédit et la durée de votre vie. Votre code postal est un meilleur déterminant de votre santé que votre code génétique. La ségrégation crée un environnement bâti inéquitable où les ressources et les opportunités se concentrent dans des communautés à prédominance blanche et sont peu localisées dans les communautés de couleur… C’est le fondement de l’inégalité en Amérique parce que les quartiers de couleur sont plus susceptibles d’avoir des écoles pauvres en ressources et moins d’équipements comme les soins de santé installations, épiceries, espaces verts et succursales bancaires. Mais les communautés de couleur sont plus susceptibles d’avoir des usines de déchets dangereux et toxiques et plus de terres, d’air et d’eau pollués. »

«Quand vous regardez nos modèles résidentiels et de prêts, nous avons un siècle de retard là où nous devons être… Le biais sur nos marchés n’est pas un bogue mais une caractéristique. Ils ont été construits de cette façon et destinés à fonctionner de manière discriminatoire. Ils continueront de le faire jusqu’à ce que nous apportions des changements systémiques et culturels », a conclu Rice.

En d’autres termes, la race détermine trop souvent le «lieu». Et le lieu reste un déterminant clé de la vie. Un véritable logement équitable peut et doit être la différence et le changement.

Charlene Crowell

Charlene Crowell est chercheur principal au Center for Responsible Lending. Elle peut être jointe à Charlene.crowell@responsiblelending.org.

Source: Charlene Crowell – Charlene.crowell@responsiblelending.org.