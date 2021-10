Biden retarde la publication des dossiers d’assassinat de JFK, blâmant la pandémie de COVID-19

Les États-Unis continueront « malheureusement » de retarder la publication des documents liés à l’assassinat du président John F. Kennedy, et les responsables disent que la pandémie de COVID-19 est à blâmer.

Cette décision a été annoncée dans une note signée par le président Biden et publiée par la Maison Blanche vendredi.

Le président Joe Biden remet sa mack alors qu’il retourne au bureau ovale après avoir parlé aux récipiendaires de l’État et de l’enseignant national de l’année 2020 et 2021 lors d’un événement sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, le lundi 18 octobre. , 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

« Un report temporaire continu est nécessaire pour protéger contre les dommages identifiables à la défense militaire, aux opérations de renseignement, à l’application de la loi ou à la conduite des relations étrangères qui sont d’une gravité telle qu’il l’emporte sur l’intérêt public d’une divulgation immédiate », a écrit Biden.

En 1992, le Congrès a statué que « tous les dossiers du gouvernement concernant l’assassinat du président John F. Kennedy… devraient finalement être divulgués pour permettre au public d’être pleinement informé de l’histoire entourant l’assassinat ».

John F. Kennedy salue de sa voiture pendant le cortège de voitures à Dallas avant d’être abattu. (PA)

La loi a permis au gouvernement de reporter la libération pour « se protéger contre un préjudice identifiable à la défense militaire, aux opérations de renseignement, à l’application de la loi ou à la conduite des relations étrangères », selon la note de Biden.

Cette année, la National Archives and Records Administration a statué que « malheureusement, la pandémie a eu un impact significatif sur les agences », et la NARA avait besoin de plus de temps pour rechercher le matériel et « maximiser la quantité d’informations publiées », selon la note.

Les informations les plus sensibles seront désormais publiées en décembre 2022, et le matériel qui a déjà été jugé « approprié pour être rendu public » sera vidé le 15 décembre de cette année.

MORT D’UN PRESIDENT : RETOUR SUR L’ASSASSINAT DE JOHN F. KENNEDY

Quelque 250 000 enregistrements ont déjà été publiés, mais le public ne peut pas les voir à moins de se rendre au College Park de la NARA, au siège du Maryland, selon la note.

En vertu du nouveau décret, tous les dossiers seraient numérisés.

Kennedy a été tué alors qu’il circulait dans un cortège de voitures à Dallas le 22 novembre 1963.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 22 novembre 1963, vue à travers le pare-brise du cabriolet au premier plan, la main du président John F. Kennedy se tend vers sa tête quelques secondes après avoir été abattu alors que la première dame Jacqueline Kennedy tient son avant-bras alors que le cortège avance le long d’Elm Rue devant le Texas School Book Depository à Dallas. Cela fait 55 ans que la salle d’urgence de traumatologie du Parkland Memorial Hospital de Dallas est devenue le centre de l’univers connu. Le chirurgien à la retraite de Tulsa, le Dr Jerry Gustafson, faisait partie du petit groupe de médecins et d’autres personnes de service à Parkland ce jour-là. (AP Photo/James W. « Ike » Altgens, Fichier)

L’ancien Marine Lee Harvey Oswald a été arrêté pour le meurtre mais a été abattu deux jours plus tard à la télévision en direct par le propriétaire de la discothèque Jack Ruby, décédé en 1967.

L’affaire énigmatique continue de donner naissance à d’innombrables livres, théories et débats.

Cet article a été initialement publié dans le New York Post