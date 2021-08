Biden retarde ses vacances en raison d’un contrecoup ⋆ 10z viral

Joe Biden vient de faire des remarques sur l’Afghanistan qui étaient si pleines de mensonges qu’il est vraiment difficile de les suivre.

Mais il y en avait quelques-uns flagrants, y compris suggérant en riant que cela montrait que personne n’aurait pu projeter autant de puissance que les États-Unis avec le pont aérien alors qu’en fait, il n’a projeté que de la faiblesse.

“C’est l’un des ponts aériens les plus grands et les plus difficiles de l’histoire”, a déclaré le président. Biden dit sur la situation à Kaboul. “Le seul pays au monde capable de projeter autant de puissance à l’autre bout du monde avec ce degré de précision, ce sont les États-Unis d’Amérique.” pic.twitter.com/iZYPZn7bSh – ABC News Politics (@ABCPolitics) 20 août 2021

Il a ensuite incroyablement affirmé qu’il n’y avait aucun problème de « crédibilité » avec le reste du monde ou des alliés sur cette action alors qu’en fait, il a été écorché dans le monde entier dans des déclarations dures, même par notre grand allié, la Grande-Bretagne, à cause de ce qu’il a fait.

Biden répond à des questions présélectionnées.@ZekeJMiller : « Quel est votre message aux partenaires américains du monde entier qui… remettent en question la crédibilité de l’Amérique sur la scène mondiale ? » BIDEN : « Je n’ai vu aucune remise en question de notre crédibilité de la part de nos alliés du monde entier. pic.twitter.com/LmofHyY5CY – Townhall.com (@townhallcom) 20 août 2021

Pouvons-nous lui rappeler comment Tom Tugendhat l’a interpellé dans un discours dévastateur sur le parquet de la Chambre des communes, affirmant que ses actions étaient «honteuses» et suggérant qu’il ne devrait pas parler de personnes qui avaient servi en Afghanistan s’il n’avait pas t s’est servi. Oups.

Nous le savons tous, alors comment peut-il même dire ce qu’il a dit avec un visage impassible alors que c’est un tel mensonge ?

Il a tellement menti qu’il ne peut même pas suivre ses mensonges.

Un autre était un doozy. Auparavant, il avait affirmé que la communauté du renseignement n’avait pas dit que les choses allaient s’effondrer aussi rapidement. Mais comme nous l’avons signalé plus tôt, il y avait un câble secret des responsables du département d’État à Kaboul lui disant que les choses allaient probablement s’effondrer après le 31 août, de sorte qu’il aurait dû savoir que cela allait arriver et que ces évacuations étaient en cours depuis longtemps. Faire cela sans panique prendrait normalement des semaines, voire des mois pour les milliers de personnes. Maintenant, il dit qu’il a décidé que c’était l’opinion “consensuelle”, il a juste écarté l’idée d’un effondrement de sitôt. Incroyable.

Peut-être le mensonge le plus important et le plus troublant que j’ai évoqué plus tôt – que les Américains n’ont aucun problème pour se rendre à l’aéroport. C’est un mensonge pur et simple car il y a toutes sortes de rapports d’Américains qui n’ont pas pu passer.

REGARDER: Les électeurs de #TX13, dont une femme et 3 jeunes enfants, ont vécu cela mercredi à un point de contrôle à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul. Ce sont des CITOYENS AMÉRICAINS avec des passeports. Ils sont revenus chaque jour et ont attendu, mais n’ont pas été autorisés à entrer à l’aéroport. Ils sont TOUJOURS piégés ! https://t.co/wYPezX4Ymc pic.twitter.com/X2fgfe1Dke – Ronny Jackson (@RepRonnyJackson) 20 août 2021

Après tout cela, Biden part toujours en vacances. Le contrecoup a peut-être eu un petit impact sur Biden. Biden devait partir pour le Delaware aujourd’hui. Il avait en fait été initialement prévu de partir hier. Mais apparemment, maintenant, il va essayer de se faufiler demain quand il y aura moins de gens qui travailleront pour en parler. Il devrait rester ensuite dans le Delaware jusqu’à lundi.

Biden va toujours au Delaware pour le week-end. Il part juste demain plutôt que cet après-midi. Bilan de la piscine de 11h53 clarifié à 11h57. pic.twitter.com/5khSWk8Ira – Miranda Devine (@mirandadevine) 20 août 2021

C’est tout simplement méprisable à ce stade et un manquement au devoir.