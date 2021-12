Biden riposte dans une nouvelle politique visant à «contrer les menaces spatiales» de la Russie et de la Chine | Sciences | Nouvelles

Dans un document de sept pages publié mercredi, le bureau du vice-président Kamala Harris a fait le point sur les plans du président Joe Biden concernant les activités civiles, commerciales et militaires dans l’espace. Officiellement appelé le cadre des priorités spatiales des États-Unis, le document décrit bon nombre des priorités définies pour la première fois pendant le mandat de Donald Trump. Cependant, l’administration de M. Biden a élargi la politique spatiale en mettant un nouvel accent sur l’utilisation de l’espace pour lutter contre le changement climatique.

Le cadre a été révélé avant la réunion inaugurale du Conseil national de l’espace, qui a été créé en 1989 avant d’être abandonné en 1993.

Le conseil de l’espace a été rétabli par le président Trump en 2017.

Le document se lit comme suit : « Les activités spatiales sont essentielles à notre mode de vie.

« Ils font progresser notre compréhension de la Terre, de l’univers et de l’humanité ; assurent la sécurité nationale des États-Unis ; créent de bons emplois et des opportunités économiques ; améliorent notre santé et notre richesse ; et nous incitent à poursuivre nos rêves. »

Le document poursuit en disant que l’espace « est un intérêt national vital » pour les États-Unis et qu’à mesure que les activités spatiales s’accélèrent, les États-Unis sont confrontés à de nouveaux défis pour leur leadership dans le secteur.

LIRE LA SUITE: La percée de Covid en tant que médicament miracle qui réduit le risque de mort

Bien que non nommé, cela pourrait être un coup à peine voilé contre la Russie et la Chine, qui sont les plus grandes menaces pour l’hégémonie spatiale américaine.

La Chine, en particulier, est devenue ces dernières années une nouvelle puissance spatiale et a fait atterrir des rovers à la fois sur la Lune et sur Mars.

Le pays est également en train d’assembler sa propre station spatiale et a étendu son arsenal avec des armes hypersoniques terrifiantes.

La Russie a également développé des capacités d’armes hypersoniques et a récemment suscité l’indignation mondiale après avoir testé des missiles anti-satellites en orbite.

Dans une section intitulée Maintenir une entreprise spatiale américaine robuste et responsable, l’administration Biden a déclaré qu’elle « défendrait ses intérêts de sécurité nationale contre la portée et l’échelle croissantes des menaces spatiales et contre-spatiales ».

La politique spatiale a identifié la « concurrence stratégique croissante » entre les nations spatiales comme une menace croissante pour la sécurité nationale des États-Unis.

Le document se lit comme suit : « Les doctrines militaires des pays concurrents identifient l’espace comme essentiel à la guerre moderne et considèrent l’utilisation des capacités de contre-espace comme un moyen à la fois de réduire l’efficacité militaire des États-Unis et de gagner de futures guerres.

« La confrontation ou le conflit, cependant, n’est pas inévitable. »

Pour contrer ces menaces, la Maison Blanche a déclaré que les États-Unis travailleraient avec les pays alliés pour construire une « posture spatiale de sécurité nationale » plus résiliente.

Cela inclura le renforcement de la capacité des États-Unis à détecter et à attribuer des actes hostiles dans l’espace.

A NE PAS MANQUER…

Les États-Unis et la Chine se disputent les bases militaires [LATEST]

Les craintes de guerre en Chine éclatent alors qu’un sous-marin s’est cassé dans le détroit de Taïwan [REPORT]

La Russie de Poutine met en garde les États-Unis contre le « cauchemar d’une confrontation militaire » [INSIGHT]

Le document ajoute : « Les États-Unis prendront également des mesures pour protéger leurs forces militaires des menaces spatiales. »

En dehors des activités militaires, la politique spatiale a réaffirmé l’engagement de la Maison Blanche à explorer la « Lune, Mars et au-delà ».

Les États-Unis « maintiendront leur leadership dans l’exploration spatiale et la science spatiale » en investissant dans des missions en équipage et robotiques.

Cela inclut le soutien au programme Artemis de la NASA, qui ramènera des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972.

La Maison Blanche semble désireuse de faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune tout en préparant les humains à des efforts d’exploration de Mars plus ambitieux.

Le document se lit comme suit : « Des missions scientifiques enquêteront sur les origines de notre univers et amélioreront la compréhension de la Terre, du Soleil et de notre système solaire.

« Les États-Unis continueront de mener ces missions d’une manière qui renforce la coopération de plusieurs décennies avec les nations spatiales établies et engage les nations spatiales émergentes dans de nouveaux partenariats.

« En outre, les États-Unis continueront de tirer parti des activités spatiales civiles pour favoriser de nouveaux services spatiaux commerciaux tels que le transport spatial habité et les stations spatiales en orbite terrestre basse. »