Biden risque la fureur de la Chine alors que les États-Unis lancent une alternative «La Ceinture et la Route» pour annuler l’influence de Xi | Sciences | Nouvelles

Une équipe de fonctionnaires sera envoyée en Colombie, en Équateur et au Panama la semaine prochaine dans le cadre de ce que la Maison Blanche a appelé son programme « Reconstruire en mieux pour le monde ». Il intervient après que des pourparlers au G7 se soient tenus à Cornwall pour développer un projet destiné à rivaliser avec l’initiative chinoise qui donne à Xi Jinping un grand pouvoir politique et diplomatique. L’initiative Belt and Road est un énorme projet d’investissement dans les infrastructures qui permet la croissance commerciale et économique en construisant des ports, des routes, des chemins de fer et des autoroutes Internet à travers le monde.

Jusqu’à 19 gouvernements d’Amérique latine et des Caraïbes ont également déjà adhéré à l’initiative de la Chine.

Également appelée la nouvelle route de la soie, elle a été comparée à l’expansion de la Chine vers l’ouest entre 206 avant notre ère et 220 de notre ère sous la dynastie Han, qui a forgé des routes commerciales dans toute l’Asie centrale.

Mais les États-Unis craignent que l’influence mondiale de la Chine ne devienne une superpuissance après l’adhésion de 100 pays.

Maintenant, M. Biden cherche à lutter contre cela.

Le conseiller adjoint américain à la sécurité nationale pour l’économie internationale, Daleep Singh, doit rencontrer le président colombien Duque, le président équatorien Lasso et le ministre des Travaux publics du Panama, Rafael Sabonge, ainsi que des chefs d’entreprise et des militants civiques.

M. Biden aurait également discuté des plans d’infrastructure du Premier ministre indien, Narendra Modi, lors de pourparlers bilatéraux à la Maison Blanche.

L’Inde a refusé de se joindre à l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route” et les différends frontaliers entre les deux pays ont envenimé leurs relations.

Les responsables de la Maison Blanche disent qu’il y a plus de 40 000 milliards de dollars (29 000 milliards de livres sterling) de projets d’infrastructure potentiels jusqu’en 2035 dans le monde en développement.

Il s’agit notamment d’installations de traitement de l’eau au Salvador, de centrales solaires en Inde et de fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique du Sud qui pourraient produire des traitements Covid.

Certains ont averti que Washington ne s’en sortirait peut-être pas très bien dans la bataille pour la suprématie.

Oliver Stuenkel, professeur brésilien de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas de Sao Paulo, a déclaré : « Les États-Unis doivent éviter d’en faire une compétition autour des infrastructures [in Latin America] où il est voué à perdre.