Biden rompt son silence sur le scandale de harcèlement sexuel de Cuomo et refuse d’appeler à sa démission

Le président Joe Biden a rompu son silence sur le scandale de harcèlement sexuel du gouverneur Andrew Cuomo dimanche – mais n’a pas appelé le démocrate de New York assiégé à démissionner.

Le président et une connaissance de longue date de Cuomo ont finalement abordé le scandale lors d’une session de questions-réponses imprévue de la White House South Lawn après que les deux sénateurs démocrates américains de New York – Chuck Schumer et Kirsten Gillibrand – se soient joints au chœur croissant de législateurs qui ont appelé Cuomo à démissionner à la suite de la septième allégation de harcèlement sexuel ou d’attouchements inappropriés contre le gouverneur.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Cuomo devrait démissionner de son poste, Biden a répondu clairement: « Je pense que l’enquête est en cours et nous devrions voir ce qu’elle nous apporte. »

Ceci est une histoire en développement. Revenez ici pour les mises à jour.