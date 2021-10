Biden sauve CNN pour une nuit seulement de la séquence de 26 jours du réseau de moins d’un million de téléspectateurs

Tammy Bruce : C’est comme si Biden ne savait pas qu’il était président

La collaboratrice de Fox News, Tammy Bruce, exprime sa « préoccupation » au sujet des remarques de Biden sur les prix du gaz lors de sa mairie de CNN et suggère qu’il n’y a aucune communication entre le président et la Maison Blanche. Elle aborde également la gestion de la crise de la chaîne d’approvisionnement.

Le président Biden a offert à CNN une bouée de sauvetage alors que le réseau en difficulté cherchait désespérément une augmentation des audiences après avoir passé près d’un mois sans programme avec une moyenne d’un million de téléspectateurs.

Biden a récompensé CNN avec un troisième hôtel de ville aux heures de grande écoute avec Anderson Cooper revenant pour la deuxième fois en tant que modérateur. Le président a été accueilli par le public dans le Baltimore fortement libéral où la majorité des questions ont été posées par des participants démocrates.

AMERICAN IGNORE L’HTEL DE VILLE DE BIDEN «SOFTBALL» DE CNN, SE TOURNE À LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE SUR FOX NEWS, MSNBC À LA PLACE

Malgré tout le battage médiatique accumulé, CNN arrivait toujours à la troisième place, avec une moyenne de seulement 1,2 million de téléspectateurs entre 20 h et 21 h 30 HE, derrière les 2,8 millions de Fox News et les 1,4 million de MSNBC en moyenne.

Peut-être que la doublure argentée pour CNN est que la mairie a offert une nuit d’audience à sept chiffres, ce qui est devenu une rareté pour le réseau diminué.

La mairie très médiatisée de CNN avec le président Biden n’a pas réussi à trouver un écho auprès des téléspectateurs. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

L’hôtel de ville a été le premier programme CNN en 26 jours stupéfiants qui a atteint plus d’un million de téléspectateurs. La dernière fois qu’une émission régulière de CNN a obtenu une telle audience, c’était le 24 septembre.

Il reste à voir si l’émission spéciale en direct de CNN fera assez pour arrêter l’hémorragie de son audience.

Cela a également marqué la mairie la moins regardée de CNN avec Biden. La précédente mairie du réseau en juillet, animée par Don Lemon, avait en moyenne 1,46 million de téléspectateurs. La première mairie de Cooper avec le président en février a attiré 3,4 millions de téléspectateurs.

L’HTEL DE VILLE DE BIDEN DE CNN RÉPOND À 7 DÉMOCRATES, SEULEMENT 2 RÉPUBLIQUES

De nombreux téléspectateurs qui se sont connectés à la mairie de Biden de CNN ont eu des problèmes avec cela.

« Comment Anderson Cooper – qui a remporté des prix pour ses reportages sur des zones de guerre, dont l’Afghanistan – n’a pas ressenti le besoin de poser une seule question sur l’Afghanistan est révélateur », a déclaré Joe Concha, contributeur de Fox News. « La Maison Blanche a clairement obtenu ce qu’elle voulait de CNN, qui n’est pas du tout une coquille de la marque d’information autrefois fière qu’elle était autrefois. »

Le président Joe Biden participe à une mairie de CNN mal notée. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

Le rédacteur en chef de NewsBusters, Curtis Houck, a également critiqué l’événement CNN pour avoir été facile avec Biden dans un article intitulé « CNN traite Biden d’un autre rallye clownesque Pep jonché de balles molles diluées ».

« L’opération médiatique de 89 minutes gérée par l’État de jeudi comportait des questions sans scrupules, sans imagination ou édulcorées pour s’assurer qu’elles paraissaient inoffensives », a écrit Houck.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Sans surprise, les responsables de CNN et de Biden ont veillé à ce que Cooper et le public évitent des sujets tels que l’Afghanistan, la dissimulation par les écoles publiques d’extrême gauche du comté de Loudoun de viols présumés, la théorie critique de la race, le FBI espionnant les parents qui parlent au conseil scolaire réunions et l’arnaque artistique en cours de Hunter Biden », a ajouté Houck. « Pour en revenir aux questions qu’ils ont permis de résoudre, deux des questions neutres traitaient de la dure réalité de la façon dont des choses comme l’inflation et la crise de la chaîne d’approvisionnement ont rendu le coût de la vie plus stressant et précaire, mais elles ont été réduites afin d’aider absoudre Biden de tout blâme. »

Brian Flood de Fox News a contribué à ce rapport.