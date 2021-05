Biden se brisant et le perdant dans des tirades profanées au bâton – RedState ⋆ .

Joe Biden veut présenter cette image de lui-même comme le modéré sympathique qui veut unifier tout le monde.

Comme nous l’avons vu jusqu’à présent, ses premiers mois ont été tout sauf.

Ce n’est apparemment pas génial pour les gens qui travaillent avec lui dans les coulisses non plus.

Comme nous l’avons vu pendant la campagne, Biden a perdu son sang-froid à plusieurs reprises avec les électeurs et les journalistes, deux groupes que vous penseriez essayer de courtiser pendant que vous courez, pas de crier ou de crier. Il a qualifié une fille de «soldat poney à face de chien», a insulté un autre homme avec «Regarde, gros», a même défié un électeur de «sortir» et lui a dit qu’il était «plein de merde». Il a même mis la main sur un journaliste après que le journaliste ne cesse de le pousser sur une question. Biden était toujours en train de le perdre quand quelqu’un osait le défier. Et c’était même en public, avec toutes sortes de journalistes sur lui, observant chacun de ses mouvements.

Que doit-il être en privé, alors qu’il n’a même pas cette restriction d’être en public? Apparemment pas bon.

Il y a un nouveau rapport du New York Times sur Joe Biden basé sur des discussions avec deux douzaines d’associés actuels et anciens de Biden concernant le comportement de Biden.

Le rapport décrit Biden comme ayant «grondé ses collaborateurs dans des épisodes de blasphème». Les interviews décrivent Biden comme ayant «un court fusible». Il dit également qu’il a besoin «d’heures de débat» et qu’il «faut des jours ou des semaines pour se décider alors qu’il examine et se remet en question et les autres» avant d’être en mesure de prendre des décisions.

De l’appelant quotidien:

“M. Biden est saisi par un sentiment d’urgence qui le laisse sujet à des poussées d’impatience, selon de nombreuses personnes qui interagissent régulièrement avec lui », a écrit le NYT. «Le président a déclaré qu’il prévoyait de briguer un second mandat, mais les assistants disent qu’il comprend l’effet sur sa capacité à faire avancer son programme si les républicains reprennent le pouvoir au Congrès l’année prochaine.

Si les assistants parlent trop de «détails politiques», il risque de les perdre dans «une explosion de frustration» qui est «souvent imprégnée de blasphèmes».

Biden a même interrompu les conversations et les a raccrochés quand il est frustré par eux.

«Trois personnes qui travaillent en étroite collaboration avec lui ont déclaré qu’il raccrochait même occasionnellement le téléphone à quelqu’un qui, selon lui, perdait son temps. La plupart ont décrit M. Biden comme ayant peu de patience pour les conseillers qui ne peuvent pas répondre à ses nombreuses questions », a écrit le NYT.

«Parlons un anglais simple ici, il craquera souvent», admet le rapport.

Ce comportement décrit est tout à fait cohérent avec le court fusible et les incidents que nous avons vus pendant la campagne. Il n’aime pas être mis au défi et c’est là qu’il le perd vraiment, comme il l’a montré en s’en prenant au travailleur de l’automobile qui en savait plus que lui sur les armes à feu.

Avertissement pour la langue:

La vue au niveau des yeux de Joe Biden disant à un travailleur de l’automobile du Michigan “Vous êtes plein de merde”, puis chutant une employée est un must watch.pic.twitter.com/gJ0BsP19UE – Steve Guest (@SteveGuest) 10 mars 2020

Maintenant, une partie de cela a toujours été Biden, je pense. Il semble avoir toujours eu un court fusible et recouru à mentir ou à être dérangé lorsqu’il était acculé ou défié. Mais nous constatons également une forme plus profonde de problème de cohérence, il est donc difficile de savoir dans quelle mesure cela est également lié à d’éventuels problèmes de santé mentale. Mais ça ne sonne pas bien.