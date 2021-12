Biden se dit en faveur d’une exception à l’obstruction systématique des droits de vote, « quoi qu’il en coûte »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a déclaré jeudi dans une interview qu’il soutiendrait une exception à la règle de l’obstruction systématique du Sénat en ce qui concerne le vaste projet de loi sur la réforme du financement des élections et des campagnes électorales qui a été adopté par la Chambre contrôlée par les démocrates plus tôt cette année, mais qui a heurté un barrage routier au Sénat.

« Si la seule chose entre l’adoption de la législation sur les droits de vote et son non-adoption est l’obstruction systématique, je soutiens l’exception des droits de vote pour l’obstruction systématique », a-t-il déclaré à ABC News.

Se débarrasser de la règle de l’obstruction systématique abaisserait le seuil typique de 60 voix pour le passage à 50. Dans le Sénat divisé à 50-50, la vice-présidente Kamala Harris peut rompre l’égalité, permettant aux démocrates de dépasser les républicains.

WASHINGTON, DC – 23 DÉCEMBRE : le président Joe Biden a déclaré qu’il serait en faveur d’une exception d’obstruction systématique en ce qui concerne les droits de vote. (Photo de Drew Angerer/.) (Drew Angerer/.)

Ses commentaires ont été rapidement repris par les médias. Le comité de rédaction du Wall Street Journal a plaisanté : « Une ‘exception’ à l’obstruction systématique ? C’est comme un ingénieur qui dit qu’il veut simplement supprimer une section du barrage Hoover.

Biden a déclaré au réseau que l’exception d’obstruction systématique ne serait effectuée qu’en dernier recours. Le président a déclaré qu’il ne pensait pas que le Sénat « devrait aller aussi loin ».

WASHINGTON, DC – 16 DÉCEMBRE : le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, déclare : « La raison pour laquelle les démocrates veulent se débarrasser de l’obstruction systématique est qu’ils veulent admettre deux nouveaux États, le district de Columbia et Porto Rico, et emballer la Cour suprême et fondamentalement changer la structure de l’Amérique pour toujours (Photo par Anna Moneymaker/.)

Les démocrates ont mené une campagne à outrance pour que Biden accepte d’éliminer l’obstruction systématique, une décision qui, selon le président plus tôt cette année, « plongerait tout le Congrès dans le chaos et rien ne sera fait ».

Les démocrates progressistes ont présenté la question de l’obstruction systématique comme une opportunité pour Biden de sauver la démocratie elle-même. Le rapport d’ABC News a souligné que le projet de loi sur les droits de vote a été arrêté au Sénat également divisé. Les républicains critiquent la mesure comme une prise de pouvoir fédérale et une prise de contrôle de la capacité de longue date des États à contrôler leurs élections.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a averti Biden en mars qu’il risquait un Congrès de la «terre brûlée» s’il soutenait les efforts visant à mettre fin à l’obstruction systématique.

Le sénateur Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat, a déclaré cette semaine qu’il avait l’intention de forcer un vote sur la règle au cours de la nouvelle année. Les sens. Joe Manchin et Kyrsten Sinema, deux modérés, se sont prononcés contre cette décision.

« La raison pour laquelle les démocrates veulent se débarrasser de l’obstruction systématique est qu’ils veulent admettre deux nouveaux États, le district de Columbia et Porto Rico, et emballer la Cour suprême et changer fondamentalement la structure de l’Amérique pour toujours », a déclaré McConnell mercredi. « L’obstruction systématique empêche l’extrémisme… et j’admire et respecte le sénateur Sinema et le sénateur Manchin pour avoir dit qu’ils ne le changeaient pas. »

