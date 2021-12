Biden se donne une sortie pour 2024 et devient confus en parlant de kits de test – RedState

Mercredi, Joe Biden a accordé une interview à David Muir d’ABC. Il a parlé davantage de sa réponse COVID et de la question de savoir s’il se présenterait à nouveau en 2024.

On lui a posé des questions sur ses déclarations antérieures selon lesquelles il se présenterait en 2024. Sa réponse était intéressante car il s’est donné une chance de ne plus se représenter.

Prés. Biden à @DavidMuir sur sa candidature à une réélection et une éventuelle revanche contre Donald Trump : « Pourquoi ne me présenterais-je pas contre Donald Trump pour le candidat ? Cela augmentera les chances de courir. https://t.co/TdWzae5hd3 pic.twitter.com/We8y9t0QG5 – ABC News (@ABC) 22 décembre 2021

« Oui, mais regardez, je suis un grand respect du destin », a répondu Biden. « Le destin est intervenu dans ma vie de nombreuses fois. Si je suis dans la santé dans laquelle je suis maintenant – si je suis en bonne santé – alors, en fait, je courrais à nouveau. »

Mais il n’est plus cohérent maintenant. Cela donne donc l’impression qu’il se donne la « santé » comme une possibilité. Cela pourrait être ce que nous voyons finalement parce qu’il ne veut pas être un canard boiteux déclaré. Mais plus il met de temps pour arriver à cet endroit, plus vous verrez le désarroi parmi les démocrates qui pensent qu’ils devront faire face à lui et justifier son impopularité. Nous sommes également susceptibles de voir beaucoup d’intrigues dans les coulisses pour savoir qui pense pouvoir lui succéder.

Muir lui a ensuite demandé de se présenter à nouveau contre le président Donald Trump. Biden a fait ce sourire narquois qu’il fait et a ri un peu: « Vous essayez de me tenter maintenant? » Biden a répondu. « Sûr. Pourquoi ne me présenterais-je pas contre Donald Trump s’il était le candidat ? Cela augmenterait les chances de courir. Mais les sondages ont montré, au moins à ce stade, que s’il se présentait à nouveau contre Trump, Trump gagnerait probablement, comme nous l’avons noté ici. Les Américains ont été vendus à un fantasme modéré à propos de Biden. Ce qu’ils ont eu, c’est le gâchis gaffe qu’il a toujours été et maintenant ils savent que vous ne pouvez plus remettre ce génie dans la bouteille. Les succès de Trump se démarquent maintenant, en particulier en ce qui concerne les problèmes de Biden.

Muir a également interrogé Biden sur ses commentaires COVID et a soulevé la question de l’échec de Biden à anticiper le besoin du kit de test. Biden avait été interrogé à ce sujet par le correspondant de PBS, Yamiche Alcindor, mardi et il l’a critiquée, affirmant que les tests ne prenaient pas trop de temps et que personne n’aurait pu prévoir qu’Omicron augmenterait à ce rythme. Cela était en conflit avec ce que le directeur du CDC a dit, oui, nous l’avions prévu. Biden a également raconté plus de mensonges sur la transmission Omicron.

David Muir d’ABC a en fait grillé Biden sur ses échecs de Covid. Notant les « étagères vides » dans les pharmacies et « aucun kit de test » avant Noël, Muir demande : « Est-ce un échec ? Il a insisté davantage en demandant : « Est-ce assez bon ? »

« Non, rien n’est assez bon », a répondu Biden. pic.twitter.com/t0ZNIZ11Ey – Nicholas Fondacaro (@NickFondacaro) 23 décembre 2021

De Renard :

« Trois jours avant Noël, si vous regardez à travers le pays, vous le voyez partout, ces longues files d’attente, des gens qui attendent des heures dehors dans le froid, juste pour se faire tester, pour être rassurés avant de passer du temps avec leur famille », Muir mentionné. « Si vous allez à la pharmacie, on entend ça encore et encore, des étagères vides, pas de kits de test. Est-ce un échec ? « Je ne pense pas que ce soit un échec », a répondu Biden. « Je pense que c’est – vous pourriez soutenir que nous aurions dû le savoir il y a un an, il y a six mois, il y a deux mois, il y a un mois. » « J’aurais aimé avoir pensé à commander un demi-milliard… il y a deux mois », a-t-il ajouté.

Biden a continué à appeler les kits de test « pilules », s’est corrigé, puis les a encore appelés « pilules ». Il a dit qu’il aurait aimé avoir pensé à les commander avant ? Il a appelé à davantage de tests de disponibilité en décembre dernier et a attaqué Trump à ce sujet alors que Trump avait moins de temps qu’il n’en a maintenant, comme je l’ai noté hier.

Joe Biden a déclaré qu’une pénurie de tests Covid il y a un an était une parodie. Puis il a passé un an à ne rien faire. pic.twitter.com/0Qx2J337Db – MRCTV (@mrctv) 22 décembre 2021

Alors de quoi parle-t-il même maintenant? Même maintenant, ces kits de test ne seraient pas disponibles pendant des semaines et il n’y aurait que 500 millions, ce qui semble beaucoup mais est inférieur à 2 pour chaque Américain. Donc, si vous croyez vraiment que c’est nécessaire, alors il est tard et à peine suffisant pour traiter le problème maintenant.

Biden a admis que rien n’était assez bon dans leur réponse. C’est l’une des rares choses vraies qu’il ait jamais dites. Mais il a ensuite fait une comparaison avec Noël dernier, suggérant que personne ne pouvait se réunir (ils l’ont fait) et maintenant ils le pouvaient et étaient vaccinés. À Noël dernier, les vaccins venaient d’être développés et n’étaient pas encore largement diffusés. C’est un an plus tard et il n’a toujours pas fait ses preuves, même compte tenu des vaccins.

Le problème de Biden ? Il n’y a pas d’excuse pour les échecs et l’incompétence. Peut-être aussi, lorsque vous ne connaissez pas la différence entre les kits de test et les pilules, vous devriez simplement l’emballer et l’appeler un jour.