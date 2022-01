Biden se moque de la semaine prochaine pour sa dernière revendication économique – RedState

Joe Biden a l’habitude d’exagérer et d’embellir là où il déforme la vérité de toute réalité.

Il a été interpellé pour un de ces embellissements hier, lorsque la Maison Blanche a publié un graphique affirmant qu’il avait créé beaucoup plus d’emplois que quiconque au bureau. « Jamais », a affirmé le tweet de la Maison Blanche.

Cela ne tient pas compte du fait que les personnes retrouvent un emploi/en obtiennent de nouveaux après la perte d’emploi pendant la pandémie. C’est pourquoi les chiffres du président Donald Trump ont l’air mauvais – alors qu’il avait la meilleure économie en cinquante ans avant la pandémie en raison de sa politique. Les gens qui reviennent au travail après la pandémie ne sont pas à cause de Joe Biden ou de l’une de ses politiques. En effet, il l’est souvent malgré sa politique. L’économie était toujours en baisse de 3,5 millions d’emplois sous le pic d’avant la pandémie (sous Trump, avec une bonne économie). Donc, ce n’était rien de ce que Joe Biden a fait.

Ce n’était pas une coïncidence s’ils ont essayé de faire flotter ça hier. L’exagération de Biden est survenue juste après le pire rapport sur les emplois qu’il avait encore abandonné, avec 422 000 emplois qui devraient être créés au cours de l’une des saisons d’embauche les plus élevées du pays, le nombre réel n’est que de 199 000 – moins de la moitié de ce qui était prévu. C’était le moins d’emplois de tous les mois en 2021. Cela fait maintenant plusieurs mois que Biden a présenté un rapport sur les emplois misérables, bien inférieur aux attentes.

En plus de cela, il y a la nouvelle que 4,5 millions de personnes ont quitté leur emploi en novembre.

Just In : 4,5 millions d’Américains ont quitté leur emploi en novembre, un nouveau record. (Le taux d’abandon de 3% a égalé le plus haut historique de septembre)

Sans oublier que des millions d’emplois ne sont toujours pas pourvus dans de nombreux secteurs, en plus de l’inflation galopante que les politiques et les dépenses de Biden ont entraînée.

Si vous vous vantez de cette économie, alors quelque chose ne va pas chez vous.

Biden a déclaré: «Les Américains évoluent vers de meilleurs emplois. C’est le genre de reprise que j’ai promis et espéré, pour le peuple américain. » Parlez d’un gros mensonge ; il n’y a aucune preuve pour étayer cette affirmation.

Rappel : les politiques de dépenses imprudentes de Biden ont entraîné une croissance de l’emploi plus faible que prévu, une flambée de l’inflation et des pénuries massives de main-d’œuvre. pic.twitter.com/gyFznUHLd6

En effet, Larry Kudlow a déclaré à Laura Ingraham de Fox que tout mouvement positif pour l’économie provenait d’actions républicaines, dont Biden a bénéficié et que s’il était laissé à sa propre politique, il serait un désastre.

Ces États rouges ont mis fin aux allocations de chômage excessivement généreuses, trois ou quatre mois plus tôt, avant le gouvernement fédéral – et beaucoup plus de personnes sont retournées au travail à cause de cela.

Je pense donc que vous avancez un bon argument selon lequel une grande partie des avantages du rapport sur l’emploi d’aujourd’hui proviennent de ces états très rouges.

Mais vous savez, [Biden’s] contribution ici, pour ce paquet de 2 000 milliards de dollars l’hiver dernier, qui [former Treasury Secretary] Larry Summers, démocrate et autres démocrates – et je suis d’accord, [former Trump adviser] Kevin Hassett et moi sommes d’accord – c’est ce qui a déclenché cette inflation massive.

Et Joe Biden s’accroche à ce paquet de 5 000 milliards de dollars, dont je pense que nous allons tuer la facture. Donc, s’il est laissé à lui-même, Biden sera un désastre.